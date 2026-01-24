Hơn 300 người tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện tập huấn PCCC 24/01/2026 15:21

(PLO)- Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 33 (PC07), Công an TP.HCM tổ chức hội nghị huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho hơn 300 người tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.

Ngày 24-1, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện; cơ sở xăng dầu, gas đốt; nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng PC07 tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đó, hội nghị có sự tham gia của 71 cơ sở với 311 người là người đứng đầu, cán bộ quản lý và lực lượng PCCC cơ sở. Các đối tượng được huấn luyện gồm cơ sở kinh doanh có điều kiện về PCCC, trường mẫu giáo, cơ sở xăng dầu, gas đốt, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng và lực lượng PCCC chuyên ngành trên địa bàn.

Hơn 300 người đại diện các cơ sở xăng dầu, gas đốt, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tham gia hội nghị huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH do Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33 tổ chức. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở được phổ biến các quy định pháp luật mới về công tác PCCC và CNCH; phân tích nguyên nhân gây cháy thường gặp tại cơ sở kinh doanh, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện.

Các học viên thực hành thao tác chữa cháy, thoát nạn, cứu người và sơ cấp cứu ban đầu dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 33. Ảnh: PHẠM HẢI

Bên cạnh đó, đại diện các cơ sở còn được giới thiệu kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy ban đầu; kỹ năng thoát nạn, cứu người và sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra sự cố.

Đặc biệt, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33 tổ chức cho người đại diện các cơ sở thực hành sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, phương tiện phá dỡ, cứu người trong môi trường có khói, khí độc…, qua đó giúp người tham gia nắm vững thao tác, xử lý đúng quy trình khi có tình huống xảy ra.

Cán bộ Cảnh sát PCCC tổ chức cho các học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy và phương tiện chữa cháy tại chỗ, giúp nâng cao khả năng tự xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, nổ. Ảnh: PHẠM HẢI

Kết thúc buổi tập huấn, đại diện các cơ sở được phát phiếu làm bài thu hoạch.

Thông qua công tác tuyên truyền, huấn luyện, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng PC07 hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng tự phòng, tự quản, tự kiểm tra và tự xử lý ban đầu các sự cố cháy, nổ tại cơ sở, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP.HCM, nhất là trong thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều đại diện cơ sở được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dưới sự hướng dẫn của Cán bộ Cảnh sát PCCC , qua đó nắm vững thao tác, kỹ thuật dập lửa ban đầu, nâng cao khả năng xử lý sự cố cháy tại cơ sở. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng cảnh sát cũng hướng dẫn cho đại diện các cơ sở thực hành triển khai vòi xịt nước, lăng chữa cháy, thao tác phối hợp đội hình, bảo đảm áp lực nước và kỹ thuật phun phù hợp khi xử lý đám cháy tại cơ sở. Ảnh: PHẠM HẢI

Hoạt động thực hành PCCC với các tình huống trực quan, sinh động đã thu hút đông đảo người dân và học viên tham gia, giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, nổ tại cơ sở. Ảnh: PHẠM HẢI

Các em nhỏ cũng được lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn, cho trải nghiệm thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy﻿ cơ bản, qua đó hình thành ý thức an toàn và kiến thức PCCC ngay từ nhỏ. Ảnh: PHẠM HẢI