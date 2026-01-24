Cháy chung cư ở phường Long Trường, ba mẹ con bị bỏng nặng 24/01/2026 10:20

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư tại phường Long Trường khiến ba mẹ con bị bỏng, ngạt khói.

Ngày 24-1, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn hộ chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Long Trường, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, hơn 3 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát tại căn hộ ở tầng năm của chung cư này. Phát hiện đám cháy, cư dân xung quanh hô hoán, dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Do trong căn hộ có nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội và bao trùm toàn bộ diện tích phòng.

Vụ cháy khiến ba mẹ con trọng thương, nguy kịch. Ảnh: PH

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai mũi nhọn chữa cháy và tiếp cận cứu người kẹt bên trong.

Vụ cháy khiến ba người trong một gia đình bị thương gồm chị NTL (32 tuổi) và hai con nhỏ là LTN (6 tuổi), LNLD (9 tuổi).

Theo thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh, khoảng 4 giờ cùng ngày, đơn vị tiếp nhận ba nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Cụ thể, bé LNLD và người mẹ đều bị hậu ngưng tim, ngưng thở do suy hô hấp cấp vì ngạt khói.

Chị L. bị bỏng 19% diện tích ở tay và chân, đang được theo dõi bỏng hô hấp và đã chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Bé Đ. sau khi được hồi sinh tim phổi cũng đã chuyển đến bệnh viện chuyên khoa nhi.

Riêng bé LTN bị suy hô hấp cấp, bỏng độ 2A ở hai chân với diện tích khoảng 20%. Bệnh nhi đã được đặt nội khí quản, cho thở máy và chuyển lên tuyến trên điều trị.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.