Gần 100 phương tiện bị CSGT ghi hình phạt nguội khi đậu xe lấn chiếm vỉa hè ở Thủ Đức 24/01/2026 06:33

(PLO)- Đội CSGT Cát Lái phối hợp Công an phường Thủ Đức ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại nhiều tuyến đường trung tâm, ghi hình phạt nguội nhiều phương tiện vi phạm.

Tối 23-1, Đội CSGT Cát Lái, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường Bình Thọ, Lương Khải Siêu, Bác Ái; đồng thời ghi hình phạt nguội nhiều trường hợp vi phạm.

Tổ công tác Đội CSGT Cát Lái phối hợp Công an phường Thủ Đức kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên nhiều tuyến đường trung tâm, yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu. Ảnh: PC08

Khu vực thuộc phường Bình Thọ (nay là phường Thủ Đức), trung tâm TP Thủ Đức cũ, nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn. Thời gian qua, tình trạng người dân để xe máy trên vỉa hè, lòng đường; đặt bảng hiệu, xe đẩy, mái che để kinh doanh diễn ra phổ biến, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng việc đi lại.

Những ngày gần đây, tổ công tác liên tục ra quân ngày lẫn đêm tại khu vực này, yêu cầu các hộ kinh doanh, người dân trả lại hiện trạng ban đầu, tránh tái diễn vi phạm.

Đội CSGT Cát Lái sử dụng thiết bị ghi hình phạt nguội các phương tiện dừng, đỗ sai quy định trên lòng đường, vỉa hè khu vực phường Thủ Đức, làm căn cứ xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: PC08

Đối với các trường hợp để xe máy trên vỉa hè, lòng đường nhưng không có chủ phương tiện, lực lượng CSGT tiến hành ghi hình để phạt nguội, kiên quyết xử lý theo quy định.

Chỉ trong khoảng một giờ kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm; đồng thời ghi hình phạt nguội 12 ô tô và 75 xe máy.

Việc ghi hình phạt nguội giúp lực lượng CSGT xử lý vi phạm nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, hạn chế dừng xe trực tiếp, bảo đảm giao thông thông suốt và nâng cao hiệu quả quản lý trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: PC08

Sau khi xử lý, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân tự giác tháo dỡ mái che, bệ đỡ, bảng hiệu lấn chiếm. Tổ công tác cho biết sẽ tiếp tục quay lại kiểm tra, trường hợp tái phạm sẽ xử lý nghiêm.

Theo quy định, hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4-6 triệu đồng đối với tổ chức. Riêng lỗi đỗ xe máy không đúng quy định gây cản trở giao thông bị phạt từ 400.000-600.000 đồng/trường hợp.

Đội CSGT Cát Lái phối hợp Công an phường Thủ Đức tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; ghi hình phạt nguội nhiều trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: PC08

Lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, dừng đỗ phương tiện gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.