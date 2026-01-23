Tăng cường tuần tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè tại phường Thuận Giao

PHẠM HẢI

(PLO)- Đội CSGT Bình Triệu phối hợp Công an phường Thuận Giao ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

VIDEO: Tăng cường tuần tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè tại phường Thuận Giao.

Ngày 23-1, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Thuận Giao tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự lòng đường, vỉa hè. Hoạt động này nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn.

z7459112281896_f0a44b55dcb8291e7ce9d3720e223a84.jpg
z7459112353786_6b7a49d3549d671e36ff98946c589827.jpg
Từ 7 giờ 30 phút cùng ngày, Trung tá Lê Đức Toàn, Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu và Thiếu tá Lương Minh Cảm, Trưởng Công an phường Thuận Giao trực tiếp phổ biến kế hoạch, quán triệt nhiệm vụ, động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ công tác. Ảnh: PHẠM HẢI
z7459111690501_d80bdb3a3950f096c88f11c3f6c00430.jpg
Trung tá Lê Đức Toàn, Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Lãnh đạo các đơn vị yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, xử lý nghiêm nhưng linh hoạt, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở để người dân tự giác chấp hành.

z7459112709427_f8b24157f6643cf5f8494876dce48d4a.jpg
Tại buổi ra quân, Trung tá Lê Đức Toàn, Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu, cho biết đơn vị sẽ chủ động phối hợp Công an cấp xã tăng cường rà soát các điểm, tuyến, khu vực có nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông, nhất là nơi tập trung cơ sở kinh doanh, buôn bán, có tình trạng dừng, đỗ phương tiện lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái phép, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI
z7459112318507_7cfb17e4dbb76ee0bc072de6f05764d8.jpg
Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 10-1 đến ngày 12-1-2026 và tiếp tục duy trì đến hết năm 2026. Ảnh: PHẠM HẢI

Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị sẽ đề xuất giải pháp để Ban Chỉ huy Phòng phối hợp Phòng PC06 tham mưu Công an TP.HCM huy động các lực lượng liên quan cùng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông, ùn tắc và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Kết quả thực hiện sẽ được tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng theo quy định.

Ngay sau lễ ra quân, tổ công tác đồng loạt xuất quân tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm thuộc địa bàn đảm trách, khu vực chợ, khu dân cư, nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, những điểm thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.

z7459111707453_fd5b2e67a1e5ec3af36e2156c1c0dca3.jpg
Tại đường Thủ Khoa Huân, tổ công tác phát hiện nhiều xe máy đậu ngang trên vỉa hè, chiếm lối đi của người đi bộ nên đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu các trường hợp vi phạm ký cam kết không tái phạm. Ảnh: PHẠM HẢI
z7459112200831_3cf434c57dfee4ef65b9cf4d274d9570.jpg
z7459112644864_656170fae4f9f71f5370b0140c11fcae.jpg
Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều biển quảng cáo, bảng hiệu, bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, một số bảng hiệu được gia cố cố định bằng đinh, ốc vít. Tổ công tác đã tiến hành tháo dỡ, tạm giữ các vật dụng vi phạm theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI
z7459217163703_375bab87fca8064534231784666be023.jpg
Cùng với xử phạt, tổ công tác còn đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh, người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự lòng đường, vỉa hè; không buôn bán, để vật dụng, phương tiện lấn chiếm không gian dành cho người đi bộ và phương tiện lưu thông. Ảnh: PHẠM HẢI
z7459112661882_08b75447815f938d29df9a745c88cf79.jpg
Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bảng hiệu, biển quảng cáo được cố định bằng ốc vít, đinh, bê tông lấn chiếm vỉa hè. Tổ công tác đã tiến hành tháo dỡ, tạm giữ để xử lý theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI
z7459111729072_638027f970ebe800ab91dca13ab58c42.jpg
Nhiều cơ sở kinh doanh được tổ công tác nhắc nhở, tuyên truyền và ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tự giác tháo dỡ vật dụng vi phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI
z7459111803808_3ba640e56324e364cbaa767d89512cf2.jpg
z7459111948116_cc6f30af00e8d228ca6eddb7af05c12b.jpg
Đến gần 10 giờ trưa, hoạt động tuần tra, kiểm soát vẫn được các lực lượng duy trì, triển khai trên nhiều tuyến đường, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè. Ảnh: PHẠM HẢI
z7459112371963_1605afa7e6b56f796280d04bd548f2f6.jpg
z7459112608854_43fed0f44a2b319881e68694961ae200.jpg
Qua công tác tuần tra, xử lý, nhiều tuyến đường đã trở nên thông thoáng. Vỉa hè, lòng đường được trả lại cho người đi bộ và phương tiện lưu thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Ảnh: PHẠM HẢI
z7459111914407_4ab767aa58a138f47a90543722b90615.jpg
Hoạt động tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về trật tự lòng đường, vỉa hè, từng bước thiết lập lại trật tự kỷ cương đô thị, tạo môi trường giao thông an toàn, thông thoáng, góp phần xây dựng mỹ quan đô thị văn minh trên địa bàn. Ảnh: PHẠM HẢI
