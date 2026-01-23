Tăng cường tuần tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè tại phường Thuận Giao 23/01/2026 10:50

(PLO)- Đội CSGT Bình Triệu phối hợp Công an phường Thuận Giao ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

VIDEO: Tăng cường tuần tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè tại phường Thuận Giao.

Ngày 23-1, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Thuận Giao tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự lòng đường, vỉa hè. Hoạt động này nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Từ 7 giờ 30 phút cùng ngày, Trung tá Lê Đức Toàn, Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu và Thiếu tá Lương Minh Cảm, Trưởng Công an phường Thuận Giao trực tiếp phổ biến kế hoạch, quán triệt nhiệm vụ, động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ công tác. Ảnh: PHẠM HẢI

Trung tá Lê Đức Toàn, Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI



Lãnh đạo các đơn vị yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, xử lý nghiêm nhưng linh hoạt, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở để người dân tự giác chấp hành.

Tại buổi ra quân, Trung tá Lê Đức Toàn, Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu, cho biết đơn vị sẽ chủ động phối hợp Công an cấp xã tăng cường rà soát các điểm, tuyến, khu vực có nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông, nhất là nơi tập trung cơ sở kinh doanh, buôn bán, có tình trạng dừng, đỗ phương tiện lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái phép, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 10-1 đến ngày 12-1-2026 và tiếp tục duy trì đến hết năm 2026. Ảnh: PHẠM HẢI

Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị sẽ đề xuất giải pháp để Ban Chỉ huy Phòng phối hợp Phòng PC06 tham mưu Công an TP.HCM huy động các lực lượng liên quan cùng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông, ùn tắc và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Kết quả thực hiện sẽ được tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng theo quy định.

Ngay sau lễ ra quân, tổ công tác đồng loạt xuất quân tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm thuộc địa bàn đảm trách, khu vực chợ, khu dân cư, nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, những điểm thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.

Tại đường Thủ Khoa Huân, tổ công tác phát hiện nhiều xe máy đậu ngang trên vỉa hè, chiếm lối đi của người đi bộ nên đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu các trường hợp vi phạm ký cam kết không tái phạm. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều biển quảng cáo, bảng hiệu, bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, một số bảng hiệu được gia cố cố định bằng đinh, ốc vít. Tổ công tác đã tiến hành tháo dỡ, tạm giữ các vật dụng vi phạm theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Cùng với xử phạt, tổ công tác còn đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh, người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự lòng đường, vỉa hè; không buôn bán, để vật dụng, phương tiện lấn chiếm không gian dành cho người đi bộ và phương tiện lưu thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bảng hiệu, biển quảng cáo được cố định bằng ốc vít, đinh, bê tông lấn chiếm vỉa hè. Tổ công tác đã tiến hành tháo dỡ, tạm giữ để xử lý theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều cơ sở kinh doanh được tổ công tác nhắc nhở, tuyên truyền và ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tự giác tháo dỡ vật dụng vi phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến gần 10 giờ trưa, hoạt động tuần tra, kiểm soát vẫn được các lực lượng duy trì, triển khai trên nhiều tuyến đường, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè. Ảnh: PHẠM HẢI

Qua công tác tuần tra, xử lý, nhiều tuyến đường đã trở nên thông thoáng. Vỉa hè, lòng đường được trả lại cho người đi bộ và phương tiện lưu thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Ảnh: PHẠM HẢI