Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 13/02/2026 09:42

(PLO)- Nhân dịp đón Tết Bính Ngọ và kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng, Chủ tịch nước Lương Cường đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu di tích Nhà 67.

Sáng 13-2, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Cùng đi với đoàn có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải cùng các lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. Ảnh: TTXVN

Trong không khí trang nghiêm và xúc động tại Nhà 67, Chủ tịch nước Lương Cường thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách và lương tri của dân tộc và thời đại.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là Di tích Quốc gia đặc biệt, nơi từng góc nhỏ đều khắc họa sâu sắc dấu ấn của vị lãnh tụ giản dị, gần gũi nhưng mang tầm vóc vượt thời gian. Không gian Khu Di tích được xem là nguồn cảm hứng bất tận, hun đúc ý chí, niềm tin cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Nói chuyện thân mật với các cán bộ, nhân viên Khu di tích, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh rằng dù đã hơn một nửa thế kỷ trôi qua nhưng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn hiện hữu sâu sắc trong không gian Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Những di tích, tài liệu và hiện vật tại đây chính là bằng chứng sống động, chân thực nhất phản ánh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.

Chủ tịch nước lưu ý cán bộ, nhân viên Khu di tích cần tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị hiện vật của Khu di tích và công trình Phủ Chủ tịch. Công tác bảo tồn cần đảm bảo để đông đảo du khách trong nước và quốc tế khi đến tham quan luôn có cảm giác Bác Hồ vẫn luôn ở đây với chúng ta. Đồng thời, đơn vị cần chú trọng giáo dục, giới thiệu và lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử của Khu di tích.

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Khu di tích. Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt công tác gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm ao cá Bác Hồ trong khuôn viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, hằng ngày sau giờ làm việc buổi chiều là lúc Bác thường ra bờ ao vỗ tay gọi và thả thức ăn cho đàn cá.