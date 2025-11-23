Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa 23/11/2025 16:24

(PLO)- Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, lãnh đạo TP.HCM đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Ngày 23-11, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 - 23-11-2025) đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích Lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng và di tích lịch sử văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh quận Hóc Môn (xã Hóc Môn) .

Cùng tham dự, trong đoàn đại biểu Thành phố còn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được và Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tại Di tích Lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tại Di tích Lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại các điểm viếng, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh các Anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ.

Sau đó, đoàn đã dự buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và Lễ giỗ các chiến sĩ Nam Kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn ôn lại sự kiện cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra đêm ngày 22-11-1940 tại Hóc Môn.

Rạng sáng 23-11-1940, nghĩa quân từ 4 cánh xông vào đồn giặc, cờ đỏ búa liềm xuất hiện trước sân đồn với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của nghĩa quân và nhân dân.

Lãnh đạo TP.HCM tham quan Di tích Lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban khởi nghĩa quận Hóc Môn từ trước, lúc nghĩa quân nổ súng tấn công đồn, quần chúng cách mạng các làng xung quanh quận lỵ đã tiến hành gióng trống, đánh mõ đồng loạt nhằm cổ vũ tinh thần chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân và uy hiếp tinh thần địch.

Tiếng mõ Nam Lân được đánh vang lên liên tục hòa cùng tiếng trống, tiếng phèn la, thùng thiếc, tù và, tiếng reo hò của nghĩa quân ở khắp nơi, đã thúc giục tinh thần chiến đấu ngoan cường của lực lượng các cánh quân, làm cho bọn địch bất ngờ, hoang mang, lo sợ và mất hết tinh thần kháng cự.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Lê Thị Ngọc Thanh nhấn mạnh, tinh thần cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ luôn sống mãi cùng với thời gian, là một dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc.

“Phát huy truyền thống bất diệt ấy, Chính quyền và nhân dân xã Hóc Môn, các xã Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Đông Thạnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và sự hy sinh của thế hệ cha anh”- bà Lê Thị Ngọc Thanh khẳng định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao quà cho thân nhân các chiến sĩ Nam kỳ hy sinh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh và xã Xuân Thới Sơn trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, chiến sĩ Nam Kỳ; tuyên dương khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao.