Lãnh đạo Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An 12/01/2026 17:00

(PLO)- Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Bộ trưởng Lương Tam Quang làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 12-1-2026, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đến Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An). Đoàn do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Hoạt động diễn ra trong không khí hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An).

Về phía tỉnh Nghệ An có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người là nhà sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Khắc ghi lời dạy của Bác, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, vì Nhân dân phục vụ.

Trước anh linh của Người, Đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn công tác cũng đã đến Đền Chung Sơn (xã Kim Liên) - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hoa, dâng hương tri ân.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu do Đại tướng Lương Tam Quang dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn (Nghệ An) - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

Đoàn đại biểu dâng hoa, tưởng niệm Cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn.

Đoàn đại biểu tưởng niệm Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Đoàn nguyện tiếp tục học tập, noi theo tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng của Cố Bộ trưởng, quyết tâm xây dựng lực lượng CAND vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau lễ dâng hương, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ghi sổ vàng và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn.