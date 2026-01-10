Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ xuất quân bảo vệ an ninh Đại hội XIV 10/01/2026 12:43

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Sáng 10-1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Nhân Dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, dự và phát biểu chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong phối hợp chặt chẽ với Quân đội và các bộ, ngành liên quan. Các lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội.

Các lực lượng tham gia Lễ xuất quân.

"Lễ xuất quân và diễn tập hôm nay chính là dấu mốc chuyển trạng thái của các lực lượng sang chế độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Mỗi cán bộ chiến sĩ phải thấm nhuần mệnh lệnh này, coi đây là danh dự và trách nhiệm lớn lao trước Đảng, nhân dân", ông Trần Cẩm Tú nói.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục hoàn thiện các phương án, tăng cường hiệp đồng tác chiến. Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Trung ương Đảng, TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan. Các đơn vị phải kiểm soát chặt địa bàn chiến lược, bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Cùng với đó, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở mức cao nhất; tăng cường trấn áp tội phạm; chủ động phòng chống cháy, nổ. Việc tổ chức phân luồng giao thông cần khoa học, bảo đảm thông suốt và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân Thủ đô.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, coi bảo đảm tuyệt đối an ninh Đại hội XIV là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT Đại hội XIV phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát lệnh xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội XIV. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tiểu ban An ninh trật tự Đại hội XIV, Thứ trưởng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đã báo cáo khái quát kết quả chuẩn bị và triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự. Ông cho biết lực lượng công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hình thành thế trận an ninh liên hoàn. Việc mở cao điểm trấn áp giúp kéo giảm 24% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2024.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa các lực lượng tham gia lễ xuất quân.

﻿Ảnh: Nhân Dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đại diện các lực lượng tham gia khẳng định quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Vì vậy, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn được lực lượng Công an nhân dân xác định ở mức cao nhất, là trọng tâm trong những tháng đầu năm 2026, với yêu cầu không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, Bộ Công an đã sớm ban hành kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh trật tự. Bộ cũng thành lập Tiểu ban An ninh trật tự do lãnh đạo Bộ trực tiếp chỉ đạo, triển khai đồng bộ các phương án trên phạm vi cả nước. Trọng tâm là các địa điểm diễn ra Đại hội và nơi ăn, ở, làm việc của các đoàn đại biểu.

Tại lễ xuất quân, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, khí tài hiện đại tham gia diễn tập, thể hiện sự chủ động, sẵn sàng cao độ. Qua đó, lực lượng Công an nhân dân khẳng định khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV.