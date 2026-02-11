Thủ tướng dâng hương các cố lãnh đạo và thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước 11/02/2026 21:50

Theo Baochinhphu, trong chương trình công tác tại TPHCM đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc-Xuân Bính Ngọ 2026, trong không khí mừng Đảng-mừng Xuân, ngày 11-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương tưởng nhớ các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết gia đình và dâng hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt; cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Thủ tướng chúc Tết gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao của các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước – những người cộng sản "tận trung với nước, tận hiếu với dân", "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", suốt đời cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, các cố lãnh đạo cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cộng sản kiên trung; luôn là những tấm gương sáng để các thế hệ sau noi gương, học tập, tiếp bước.

Thủ tướng chúc Tết gia đình cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Ảnh: VGP

Tưởng nhớ các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng và đoàn công tác nguyện noi gương, học tập, tiếp bước, nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cùng đó, giữ gìn, vun đắp thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã giành được, tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

﻿ Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (trái); đồng thời chúc Tết gia đình cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Phan Văn Khải luôn mạnh khoẻ, bình an, hạnh phúc, đón Tết Bính Ngọ 2026 sum vầy, đầm ấm, vui tươi, năm mới an khang, thịnh vượng.

Thủ tướng chúc Tết gia đình cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm, chúc Tết nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: VGP

Thủ tướng bày tỏ trân trọng những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ Đổi mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm, chúc Tết nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: VGP

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính kính chúc các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; mong các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mạnh khoẻ, tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu vì sự phát triển của đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng thăm, chúc Tết nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: VGP

Thủ tướng đã thông tin với các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tình hình và công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ông cho biết các cấp, các ngành luôn quan tâm, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026; đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đủ đầy, vui tươi, lành mạnh, an toàn, mạnh khoẻ, "không để ai bị bỏ lại phía sau", nhất là với người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn.

Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng mà đất nước đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân, toàn quân, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt những thành tựu trong giai đoạn phát triển mới-năm mới, thắng lợi mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Mai Chí Thọ. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết gia đình cố Bộ trưởng Bộ Công an Bùi Thiện Ngộ. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ cố Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Hương. Ảnh: VGP

Cùng ngày, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới chúc Tết gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Mai Chí Thọ, cố Bộ trưởng Bộ Công an Bùi Thiện Ngộ, cố Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Hương.