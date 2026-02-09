Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà Tết cho người lao động 09/02/2026 14:52

(PLO)- Phó Thủ tướng Chính Phủ Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà Tết Nguyên đán cho đoàn viên, người lao động tại Gia Lai.

Ngày 9-2, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trương ương thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư (xã Tuy Phước, Gia Lai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà tặng cho Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư.

Báo cáo Phó Thủ tướng, ông Lê Văn Dư, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giống Gia cầm Minh Dư, cho biết năm 2025 dù đối mặt với nhiều khó khăn, thiên tai nặng nề nhưng công ty vẫn duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đạt doanh thu 700 tỉ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 600 lao động.

Dịp Tết, công ty dành 4,7 tỉ đồng chăm lo đời sống cho người lao động; Công đoàn cơ sở chi 115 triệu đồng hỗ trợ, chăm lo Tết cho cán bộ, đoàn viên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc Tết an lành đến toàn thể đoàn viên, người lao động của công ty.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH giống gia cầm Minh Dư.

Phó Thủ tướng nhìn nhận, năm 2025 đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do thiên tai, bão lũ. Tuy nhiên, cả nước đã nỗ lực vượt qua, đạt kết quả tăng trưởng đáng tự hào, với GRDP cả nước đạt hơn 8%, quy mô nền kinh tế hơn 514 tỉ USD, xếp thứ 32 trên thế giới.

Để đạt được kết quả này, có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp cả nước, trong đó có Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư. Đồng thời, biểu dương Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai trong việc chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã trao 46 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của công ty, mỗi suất trị giá 2,3 triệu đồng.