Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi 05/03/2026 13:07

(PLO)- Đoàn kiểm tra số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố quyết định kiểm tra năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Ngày 5-3, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Đoàn kiểm tra số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Đoàn do ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đinh Thị Hồng Minh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo quyết định, đoàn sẽ kiểm tra việc lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Nội dung kiểm tra tập trung vào thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và Chỉ thị số 46 về lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Đoàn cũng kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 từ 10% trở lên. Đồng thời, đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên nhằm bảo đảm thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV. Qua đó, đoàn sẽ ghi nhận các mô hình hiệu quả, đồng thời chỉ ra khó khăn để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo kịp thời.

Trưởng đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để việc kiểm tra đúng quy trình.

Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Ông Hồ Văn Niên khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ thực hiện nghiêm túc quyết định kiểm tra. Tỉnh đã phân công đầu mối tổng hợp báo cáo, chuẩn bị tài liệu phục vụ đoàn.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra số 31 sẽ tổ chức kiểm tra theo quy định, báo cáo kết quả trình Bộ Chính trị thông qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định.