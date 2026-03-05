Khánh Hòa yêu cầu không hợp thức hóa sai phạm tại các dự án 05/03/2026 12:46

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc tại các dự án; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm và không hợp thức hóa sai phạm.

Ngày 5-3, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam vừa ký văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện công điện của Thủ tướng về giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, xác định việc xử lý các dự án tồn đọng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Dự án BT Trường cao đẳng Nghề Nha Trang ở 32 Trần Phú bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: XUÂN HOÁT

Các đơn vị cần chủ động xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý khó khăn theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Yêu cầu đặt ra là không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không hợp thức hóa sai phạm và không để phát sinh sai phạm mới.

Sở Tài chính được giao làm đầu mối, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai. Đồng thời, sở này có nhiệm vụ tham mưu xử lý dứt điểm các dự án thuộc thẩm quyền của địa phương, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Trường hợp dự án có vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải báo cáo, đề xuất kịp thời để UBND tỉnh trình Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 751 và Thủ tướng xem xét.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa, thực hiện kết luận số 77 của Bộ Chính trị, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho 76 dự án, chia làm năm nhóm.

Trong đó, nhóm 1 gồm 11 dự án thuộc phạm vi Nghị quyết số 170. Nhóm 2 gồm ba dự án liên quan việc dùng quỹ đất sân bay Nha Trang cũ thanh toán cho các dự án BT. Nhóm 3 gồm 53 dự án vướng mắc về "đất ở không hình thành đơn vị ở". Nhóm 4 gồm ba dự án đã đấu giá thành công nhưng thiếu thủ tục và nhóm 5 gồm sáu dự án không phù hợp quy hoạch.

Qua rà soát, tỉnh Khánh Hòa có 217 dự án, cơ sở nhà đất gặp vướng mắc kéo dài. Trong đó có 13 dự án BT và 204 dự án chậm hoặc chưa đưa đất vào sử dụng.

Trong số 92 dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền của tỉnh, tính đến ngày 22-1, địa phương đã xử lý tháo gỡ khó khăn cho 35 dự án.