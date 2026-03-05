Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu dự lễ giao, nhận quân tại An Giang 05/03/2026 11:48

(PLO)- Chính sách hậu phương quân đội được tỉnh An Giang thực hiện tốt với tổng giá trị hỗ trợ hơn 5,8 tỉ đồng, bình quân mỗi công dân nhận hơn 1,85 triệu đồng.

Ngày 5-3, cùng với nhiều địa phương, tỉnh An Giang tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026 tại 9 địa điểm trên địa bàn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ tại điểm giao nhận quân số 1, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 và ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, dự lễ tại điểm giao nhận quân số 1, An Giang.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu tặng quà và động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2026 là năm đầu tiên cả nước thực hiện tuyển quân gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh trực tiếp chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, phường, đặc khu thực hiện quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Công tác khám sức khỏe được tổ chức theo 26 Hội đồng khám sức khỏe khu vực do UBND tỉnh thành lập, bảo đảm chặt chẽ và khách quan. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện với tinh thần: “Tuyển đủ chỉ tiêu - bảo đảm chất lượng”.

Rất đông người thân và các cơ quan, ban ngành tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Kết quả, toàn tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đúng luật, công khai và dân chủ. Chất lượng tân binh nâng lên rõ rệt, sức khỏe loại 1, 2 đạt trên 50%, tăng hơn 10% so với năm 2025. Trình độ cao đẳng, đại học đạt 13,5%; đảng viên đạt 2,5% và trên 80% công dân tình nguyện nhập ngũ.

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, chính sách hậu phương quân đội được quan tâm với tổng giá trị hỗ trợ hơn 5,8 tỉ đồng.