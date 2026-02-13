Đã có danh sách thắng giải kỳ 1 Cuộc thi 'Công dân với bầu cử' 13/02/2026 11:30

(PLO)- Ban Tổ chức đã công bố kết quả và danh sách thí sinh đạt giải Kỳ 1 cuộc thi “Công dân với bầu cử”, ghi nhận sự tham gia sôi nổi của người dân.

Ban Tổ chức cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” đã ban hành quyết định công nhận kết quả và giải thưởng Kỳ 1, kèm danh sách các thí sinh đạt giải theo đúng thể lệ cuộc thi.

Kỳ 1 diễn ra từ 7 giờ ngày 3-2 đến 23 giờ 59 ngày 8-2, thu hút đông đảo người dân tham gia tìm hiểu pháp luật về bầu cử. Nội dung câu hỏi tập trung vào các quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026–2031.

Hơn 10.000 lượt dự thi, kỳ 1 cuộc thi 'Công dân với bầu cử' chính thức có kết quả. Ảnh: TRẦN MINH

Hệ thống câu hỏi được xây dựng sát thực tiễn, giúp người dự thi củng cố kiến thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, đồng thời tiếp cận thông tin pháp luật chính thống một cách thuận tiện.

Căn cứ kết quả chấm thi và đề nghị của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức công bố các thí sinh đạt giải Kỳ 1 tại đây: https://congdanvoibaucutphcm.plo.vn/tin-tuc/quyet-dinh-cong-bo-giai-ky-1-6

Ban Tổ chức đề nghị các thí sinh đạt giải chủ động liên hệ để xác nhận thông tin và hoàn tất thủ tục nhận thưởng theo thể lệ cuộc thi. Đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp TP.HCM (141–143 Pasteur, phường Xuân Hòa), điện thoại 028.38242893; hoặc ông Vũ Thái Hùng – Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại 0903.876.896.

Giải thưởng sẽ được trao tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức trong thời gian tới; thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Ban Tổ chức thông báo bằng giấy mời.

Việc công bố kết quả Kỳ 1 tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của cuộc thi trong cộng đồng, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm công dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đáp án Kỳ 1 đã được công bố trong tài liệu đính kèm để người dân tiện tra cứu: Dap-an-Ky-1-Cuoc-thi-Cong-dan-voi-bau-cu-2026.pdf