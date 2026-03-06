TAND khu vực 15 - TP.HCM tổ chức giải quần vợt chào mừng ngày 8-3 06/03/2026 15:23

Sáng 6-3, tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, TAND khu vực 15 - TP.HCM tổ chức giải quần vợt (Tennis) để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; mừng xuân Bính Ngọ 2026 và chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.

Giải tennis do TAND khu vực 15 - TP.HCM tổ chức quy tụ gần 40 vận động viên tham gia. Ảnh BTC

Ông Hoàng Huy Toàn, Chánh án TAND khu vực 15 - TP.HCM cho biết giải Tennis là hoạt động nhằm tạo sân chơi vui khỏe, lành mạnh, giao lưu học hỏi kinh nghiệm cho cán bộ công chức, người lao động đang công tác tại TAND khu vực 15 - TP.HCM, các đơn vị trong Cụm thi đua số IV - TAND TP.HCM và mở rộng.

Đây là hoạt động tạo không khí thi đua sôi nổi, chào đón xuân mới, tạo động lực thi đua lập thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao năm 2026. Đây cũng là sân chơi ý nghĩa để các vận động viên rèn luyện sức khỏe, giao lưu, tăng cường sự đoàn kết và chia sẻ niềm đam mê với bộ môn quần vợt.

Giải Tennis là sân chơi để các vận động viên giao lưu và học hỏi kinh nghiệm. Ảnh: BTC

"Với tinh thần Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tôi hy vọng các vận động viên sẽ cống hiến những trận đấu kịch tính, những pha bóng hay và những đường bóng đẹp mắt" - ông Hoàng Huy Toàn, Chánh án TAND khu vực 15 - TP.HCM chia sẻ.

Sau gần nửa ngày thi đấu sôi nổi, gần 40 vận động viên tham gia đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp, cống hiến.

Các đội tham gia tại lễ trao giải. Ảnh: BTC

Kết quả, ở nội dung đôi nam nữ: Giải nhất thuộc về đội ngân hàng BIDV; giải nhì thuộc về đội ngân hàng Vietcombank; giải ba thuộc về đội VKSND khu vực 15 và VKSND khu vực 8.

Ở nội dung đôi nam: Giải nhất thuộc về đội TAND khu vực 6 - TP.HCM và TAND khu vực 2 - tỉnh Đồng Nai; giải nhì thuộc về đội ngân hàng BIDV; giải ba thuộc về đội Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Ở nội dung đơn nam: Giải nhất thuộc về đội TAND khu vực 6; giải nhì thuộc về đội TAND khu vực 7 và giải ba là Ngân hàng Cổ phần thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).