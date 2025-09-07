TAND khu vực 15-TP.HCM tổ chức giải cầu lông kỉ niệm ngày truyền thống 07/09/2025 12:02

(PLO)- Giải cầu lông với sự tham gia của cán bộ công chức, người lao động ngành tòa án của cụm thi đua số IV.

Ngày 7-9, TAND khu vực 15, TP.HCM tổ chức giải cầu lông cụm thi đua số IV TP.HCM năm 2025.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị tham gia giải cầu lông. Ảnh: TA

Giải cầu lông với sự tham gia của cán bộ công chức, người lao động ngành tòa án của cụm thi đua số IV. Ảnh: TA

Tham gia giải đấu có sự tham gia của các vận động viên là cán bộ công chức, người lao động đến từ 8 đơn vị: TAND khu vực 15, 16,17,18, 19.

Ngoài ra, còn có sự tham gia của các đơn vị bạn như: TAND khu vực 2-tỉnh Đồng Nai, VKSND khu vực 15 và TAND TP.HCM

Các đơn vị sẽ thi đấu nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Các đội sẽ đấu loại trực tiếp để chọn ra đội nhất, nhì, ba và khuyến khích cho từng nội dung thi đấu.

Kết thúc giải đấu, với nội dung đôi nam giải nhất và giải ba thuộc về hai đội của đơn vị TAND khu vực 2, tỉnh Đồng Nai, giải nhì thuộc về TAND khu vực 16, TPHCM.

Nội dung đôi nam nữ, giải nhất thuộc về đơn vị TAND khu vực 16, TP.HCM giải nhì thuộc về đơn vị TAND khu vực 2, tỉnh Đồng Nai và giải ba thuộc về đơn vị TAND khu vực 17, TP.HCM.

Các vận động viên tham gia thi đấu nhiệt tình với tinh thần giao lưu học hỏi. Ảnh: TA

Theo ông Hoàng Huy Toàn, Chánh án TAND khu vực 15, giải thi đấu để tạo sân chơi vui, khỏe lành mạnh, giao lưu học hỏi kinh nghiệm cho cán bộ công chức, người lao động đang công tác tại cụm thi đua số IV-TAND TP.HCM và các đơn vị bạn, tạo động lực thi đua lập thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao năm 2025.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt giải tại giải thi đấu. Ảnh: TA

Giải thi đấu cũng nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng 8 thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Đồng thời, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tòa án (13-9-1945 - 13-9-2025).