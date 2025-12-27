Con trai của Zidane: Không phải 'cha làm thầy con đốt sách' 27/12/2025 14:17

(PLO)- Con trai của Zidane thể hiện cực tốt không phải ở vị trí tiền vệ tấn công mà là trong khung thành tuyển Algeria.

Con trai của Zidane là Luka Zidane chơi cực kỳ tỏa sáng trong màu áo tuyển quốc gia Algeria. Luka không phải dạng “cha làm thầy, con đốt sách”.

Luka Zidane tỏa sáng trong khung thành tuyển Algeria trong trận đội đánh bại Sudan 3-0 ở giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON).

Huyền thoại Pháp Zidane cùng các con trên sân Mouley El Hassan ở Rabat xem Luka Zidane trấn giữ khung thành tuyển Algeria. Ảnh: G.N

Nhà vô địch World Cup 1998 Zinedine Zidane có đến 5 con trai đều có tố chất bóng đá, song Luka Zidane là người sớm khẳng định và nay con trai của huyền thoại bóng đá Pháp đã khoác áo đội tuyển gốc của gia đình - Algeria tham dự AFCON.

Và như vậy Luka Zidane đã đánh đấu bước ngoặt cuộc đời tuyển thủ của mình sẽ không còn khoác áo tuyển Pháp hay Tây Ban Nha.... được nữa. Vì anh đã khoác áo tuyển Algeria thi đấu giải chính thức.

Con trai Zidane- thủ thành Luka Zidane lần đầu khoác áo tuyển rất tỏa sáng. Ảnh: G.N

Luka Zidane trước đây trưởng thành từ học viện bóng đá Real Madrid rồi chơi bóng ở Tây Ban Nha qua các CLB hạng thấp như Racing Santander, Rayo Vallencano và Eibar. Luka Zidane cũng từng khoác áo U-17 Pháp lên ngôi giải U-17 châu Âu và sau đó dự World Cup U-17 trong màu áo Pháp.

Tuy nhiên, bây giờ Luka Zidane đã chọn đội tuyển quê nội Algeria (Zinedine Zidane gốc Algeria) khoác áo. Và chính điều này là dấu ấn của Luka, anh sẽ không còn sự lựa chọn nào khác sau khi khoác áo tuyển Algeria.

Trận đấu trong khuôn khổ bảng E AFCON giữa Algeria và Sudan trên sân Mouley El Hassan tại TP Rabat, Morocco, gia đình Zidane đã đến xem và cổ vũ cho Luka Zidane. Cả nhà Zidane đã có một bữa tiệc chiến thắng đầy hoan hỉ khi Luka rất xuất sắc trong khung thành Algeria. Đó là dấu ấn lớn trong gia đình Zidane và cả Luka vì đây là trận đầu tiên Luka khoác áo tuyển quốc gia.

Sau trận đấu huyền thoại Pháp Zinedine Zidane trả lời báo chí: “Tôi không quan tâm Luka cần phải nối nghiệp tôi, chơi tiền vệ tấn công, bất kỳ vị trí nào ở đội tuyển quốc gia đều tốt. Vấn đề là trong vị trí của mình, Luka cần phải tỏa sáng, mang lại nguồn cảm hứng và cả niềm tin cho đồng đội đi đến chiến thắng”.