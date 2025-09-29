Cơ hội nào để MU bổ nhiệm Zidane thay thế Amorim 29/09/2025 13:58

(PLO)- Cơ hội để MU bổ nhiệm Zidane thay thế Amorim là như thế nào giữa lúc tương lai của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết?

Zinedine Zidane đã được liên hệ với công việc tại MU khi áp lực ngày càng tăng lên đối với Ruben Amorim nhưng chiến lược gia người Pháp này là ứng cử viên sáng giá nhất dắt dắt tuyển Pháp thay Deschamps sau World Cup 2026. Vì thế, việc MU bổ nhiệm Zidane thay thế Amorim là bất khả thi.

Zinedine Zidane được cho là một trong những ứng cử viên tiềm năng thay thế Ruben Amorim tại Manchester United. Áp lực lên vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha càng gia tăng sau trận thua 1-3 trước Brentford ở vòng 6 Premier League.

Hai bàn thắng trong hiệp một của Igor Thiago cho Brentford đã khiến MU chao đảo. Benjamin Sesko ghi bàn thắng đầu tiên cho MU rút ngắn cách biệt còn 1-2, trước khi Bruno Fernandes không thể thực hiện thành công quả phạt đền bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2 cho MU khi trận đấu chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc.

Mathias Jensen ấn định chiến thắng 3-1 cho Brentford, khiến Amorim càng thêm đau đầu. Tương lai của Amorim tại Old Trafford một lần nữa bị đặt dấu hỏi, khi MU đang dậm chân ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn bảy điểm.

Việc MU bổ nhiệm Zidane thay thế Amorim là điều bất khả thi. ẢNH: EPA

Các nguồn tin cho biết HLV Andoni Iraola của Bournemouth và Oliver Glasner của Crystal Palace cũng nằm trong danh sách rút gọn của MU, cùng với Gareth Southgate, nếu họ quyết định chia tay Amorim. Zidane cũng từng được đồn đoán sẽ chuyển đến Manchester trong quá khứ.

Zidane không dẫn dắt CLB nào kể từ khi chia tay Real Madrid vào năm 2021 và được liên hệ với hầu hết các vị trí tuyển dụng ở các CLB hàng đầu kể từ đó. Tuy nhiên, việc thuyết phục Zidane chuyển đến Anh có thể là một thách thức đáng kể đối với MU.

Vị trí HLV đội tuyển quốc gia Pháp là một trong những rào cản lớn nhất đối với việc MU bổ nhiệm người kế nhiệm Amorim. HLV Didier Deschamps đã nắm quyền từ năm 2012, dẫn dắt Les Bleus vô địch World Cup 2018, lọt vào trận chung kết World Cup 2022 và Euro 2016.

Tuy nhiên, Deschamps đã tuyên bố sẽ từ chức HLV tuyển Pháp sau World Cup mùa hè năm sau tại Mỹ, Canada và Mexico. Pháp đã thắng cả hai trận vòng loại World Cup 2026 cho đến nay và vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng.

Tờ báo Pháp L'Equipe đưa tin Zidane sẽ trở thành HLV trưởng đội tuyển Pháp sau World Cup 2026. Vị chiến lược gia 53 tuổi huyền thoại người Pháp này trước đó đã thừa nhận rằng ông rất mong muốn được đảm nhận vị trí HLV trưởng đội tuyển Pháp.

"Có một HLV phụ trách (tuyển Pháp), có một đội bóng và bạn phải tôn trọng mọi thứ, đó là điều chúng tôi làm", Zidane nói với tờ Marca (Tây Ban Nha), "Tôi luôn tôn trọng bóng đá và mọi người, nên đây không phải là thời điểm thích hợp. Nhưng khi thời điểm đến, tôi sẽ rất vui nếu có cơ hội. Tôi đã tạm gác sự nghiệp của mình một thời gian, nhưng tôi hoàn toàn cảm thấy mình là một HLV".

Mặc dù điều này có nghĩa là Zidane vẫn có thể dẫn dắt MU vào giữa mùa cho đến khi mùa giải kết thúc, nhưng thật khó để hình dung cả MU và Zidane sẽ chấp nhận một thỏa thuận tạm thời trong thời gian dưới 12 tháng.