Ủy ban chống tham nhũng Malaysia điều tra vụ FAM nhập tịch 7 cầu thủ 29/09/2025 13:28

(PLO)- Ủy ban chống tham nhũng Malaysia điều tra vụ FAM nhập tịch 7 cầu thủ khi đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc.

Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ đăng ký của bảy cầu thủ di sản mà Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nộp lên liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), tờ SNE Sports (Malaysia) đưa tin. Theo đó, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia điều tra vụ FAM nhập tịch 7 cầu thủ và đã khép lại hồ sơ.

Không thuộc thẩm quyền của MACC

Theo MACC, cơ quan này đã liên hệ chặt chẽ với Bộ Nội vụ Malaysia (KDN) và đã thảo luận với Cục Đăng ký Quốc gia (JPN). Nhờ sự hợp tác này, MACC đã thu thập được một số tài liệu liên quan đến việc nộp đơn và đăng ký quốc tịch cho các cầu thủ của FAM.

MACC - Ủy ban chống tham nhũng Malaysia điều tra vụ FAM nhập tịch 7 cầu thủ khi đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc. Ảnh: The Star

Sau khi xem xét ban đầu, MACC nhấn mạnh rằng vấn đề này dường như liên quan đến các quy trình kỹ thuật, và ở giai đoạn này, nó không thuộc thẩm quyền của MACC. MACC cũng xác nhận rằng không có hành vi phạm tội nào, theo định nghĩa của Đạo luật MACC năm 2009, được xác định liên quan đến vấn đề này.

Do đó, MACC sẽ không trực tiếp làm việc với FIFA và đã chuyển toàn bộ vấn đề này cho FAM phối hợp với cơ quan quản lý bóng đá thế giới giải quyết. MACC cũng kêu gọi tất cả các bên cho phép quá trình giải quyết diễn ra mà không bị can thiệp và cảnh báo không nên suy đoán có thể gây nguy hiểm cho các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các bên liên quan.

Lời làm rõ này của MACC được đưa ra vào thời điểm quan trọng, khi lệnh trừng phạt gần đây của FIFA đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đã gây ra mối lo ngại rằng, những người gây ra vụ việc đã phạm tội hình sự theo luật pháp Malaysia.

Các nhà lãnh đạo đoàn kết ủng hộ FAM

Các nhà lãnh đạo chính trị và bóng đá Malaysia đang đoàn kết lại để bảo vệ quá trình nhập tịch của Malaysia sau lệnh trừng phạt bất ngờ của FIFA đối với FAM và bảy cầu thủ di sản.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail nhấn mạnh rằng mọi quyết định cấp quyền công dân đều dựa trên Hiến pháp Liên bang và được thực hiện thông qua các cuộc kiểm tra tỉ mỉ.

"Mỗi quyết định về quyền công dân đều được đưa ra theo Điều 19 (1) của Hiến pháp Liên bang", ông Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail nói, "Quy trình nhập tịch rất tỉ mỉ và chi tiết, bao gồm việc kiểm tra hồ sơ đầy đủ, phỏng vấn, lấy sinh trắc học và xác minh kỹ lưỡng. Yêu cầu quan trọng là đương đơn phải hiện diện tại Malaysia, chứ không chỉ đơn thuần là nộp đơn từ nước ngoài. Mọi quyết định đều được đưa ra theo đúng luật pháp".

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Ảnh: NEW STRAITS TIMES

Cựu bộ trưởng thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin đã nhấn mạnh tuyên bố của ông Saifuddin trên Instagram Story của mình, đồng thời nói thêm rằng vấn đề này không chỉ giới hạn ở bóng đá.

"Bộ trưởng Nội vụ đã nói rõ rằng quá trình trao quyền công dân cho bảy cầu thủ được thực hiện theo hiến pháp, luật pháp của chúng tôi và sau khi cân nhắc cẩn thận", Khairy viết, "Chúng ta nên ủng hộ quá trình kháng cáo và đoàn kết vì đội tuyển quốc gia, thay vì gieo rắc bất hòa và chia rẽ. Có một âm mưu lớn hơn chống lại Malaysia. Tôi chắc chắn điều đó".

Thái tử Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã đăng lại phát biểu của Khairy, thể hiện sự ủng hộ của hoàng gia Malaysia đối với lập trường của chính phủ khi FAM chuẩn bị kháng cáo phán quyết của FIFA.

Trước đó, vào đêm 26-9, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã ra phán quyết rằng FAM đã nộp tài liệu giả mạo để cho phép bảy cầu thủ (Facundo Garces, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado) được nhập tịch để tham gia các trận đấu chính thức của tuyển Malaysia. FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, mỗi cầu thủ cũng bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, có hiệu lực ngay lập tức.