Người có thể giúp bóng đá Malaysia giải quyết cuộc khủng hoảng với FIFA 29/09/2025 12:32

"Người hâm mộ hy vọng cựu chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) Tan Sri Hamidin Amin có thể là "siêu dự bị" trong cuộc khủng hoảng của bóng đá Malaysia", tờ New Straits Times (Malaysia) giật tít trong bài viết.

Liệu Tan Sri Hamidin Amin, cựu chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), có được cử vào sân như một cầu thủ dự bị siêu hạng để cứu vãn tình hình không?", tờ New Straits Times tiếp tục ví von.

Mạng xã hội ở Malaysia gần đây xôn xao bàn tán về việc ông Hamidin bay tới trụ sở LĐBĐ thế giới (FIFA) ở Zurich (Thụy Sĩ) sau khi bóng đá Malaysia bị FIFA trừng phạt vì làm giả hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ. FAM bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi bảy cầu thủ nhập tịch (Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal) bị đình chỉ thi đấu một năm, kèm số tiền phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người.

Người có thể giúp bóng đá Malaysia giải quyết cuộc khủng hoảng với FIFA là cựu FAM Tan Sri Hamidin Amin. ẢNH: New Straits Times

Người hâm mộ Malaysia tin rằng việc ông Hamidin vội vã tới Thụy Sĩ là để giải quyết cuộc khủng hoảng của bóng đá nước này. Ngẫu nhiên, thời điểm ông Hamidin đến Zurich đã khiến mạng xã hội Malaysia dậy sóng, với những bức ảnh cũ của ông chụp cùng chủ tịch FIFA Gianni Infantino được chia sẻ để khơi dậy sự đồn đoán và hy vọng.

Tuy nhiên, FAM đã dập tắt những đồn đoán về vai trò của Hamidin trong cuộc khủng hoảng này. Quyền chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, cho biết chuyến đi của ông Hamidin không liên quan gì đến việc giải quyết vấn đề nóng bỏng của bóng đá Malaysia, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Hamidin chỉ đến đó để làm nhiệm vụ chính của mình.

Yusoff cho biết: "Hamidin sẽ đến đó để tham dự cuộc họp của hội đồng thành viên FIFA, bắt đầu vào ngày 2-10. Cuộc họp này không liên quan gì đến kháng cáo của FAM".

Yusoff cũng khẳng định FAM chưa gửi đơn kháng cáo nào cho FIFA cho đến khi FIFA giải thích đầy đủ về án phạt, trong khi Ủy ban kỷ luật của FIFA sẽ xét duyệt tư cách cầu thủ rồi sẽ đưa ra phán quyết trước.

"Chúng tôi đã yêu cầu FIFA làm rõ cơ sở của lệnh trừng phạt. Chỉ khi Ủy ban kỷ luật của FIFA đưa ra quyết định cuối cùng, chúng tôi mới có thể xác định hành động tiếp theo", ông Yusoff nói.

Tuy nhiên, trong thời khắc khó khăn này của bóng đá Malaysia, bất kể công việc của Hamidin ở Zurich là gì, người hâm mộ Malaysia vẫn hy vọng rằng cựu chủ tịch FAM này có thể sử dụng mối quan hệ với FIFA để giúp Malaysia đấu tranh cho vụ kiện.

Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman. Ảnh: New Straits Times

Trong khi đó, FAM cũng thừa nhận, họ đã phát hiện ra "lỗi kỹ thuật" trong quá trình nhân viên hành chính nộp tài liệu, hồ sơ về các cầu thủ nhập tịch cho FIFA và hiện đang xem xét lại vấn đề này trong nội bộ. FAM có 10 ngày để nộp đơn kháng cáo sau khi nhận được phán quyết đầy đủ bằng văn bản từ FIFA.

"Chúng tôi đã phát hiện ra lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp tài liệu do nhân viên hành chính thực hiện. FAM rất coi trọng vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi nhấn mạnh rằng các cầu thủ di sản liên quan đều là công dân Malaysia chính thức", Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman phát biểu.

Ông Azman nói thêm: "FAM đang chờ phán quyết đầy đủ từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trước khi nộp đơn kháng cáo theo các quy trình và thủ tục pháp lý hiện hành".