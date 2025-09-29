Vì sao ông hoàng Ismail hô hào “chiến đấu với FIFA”? 29/09/2025 11:42

Ông Hoàng Ismail, cựu Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng là chủ nhân CLB đại gia Johor Darul Tazim đã tuyên bố chiến đấu với LĐBĐ thế giới (FIFA).

Ông Hoàng Ismail hô hào: “Hãy chiến đấu, chúng ta phải chiến đấu, hãy dũng cảm lên vì chúng ta đúng”. Đó là những gì ông Ismail lên tiếng khi 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch dạng di sản bị FIFA kỷ luật cùng với FAM.

Nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao ông hoàng Ismail lớn tiếng vậy.

Ông Hoàng Ismail của Johor Darul Tazim sở hữu 3 trong 7 cầu thủ gian lận hồ sơ gồm Joao Figueiredo,Jon Irazabal và Hector Hevel.

Vì đơn giản trong danh sách của CLB Johor Darul Tazim có đến 3 trụ cột đẳng cấp nằm trong số 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt vì giả mạo hồ sơ nhập tịch Malaysia. Tất nhiên nó phải được xử lý ở cấp CLB. Hai CLB America de Cali (Colombia) và Velez Sarsfield Da Plata (Argentina) đã xử lý 2 cầu thủ của mình dính vụ giả mạo này rồi, họ tuân thủ án phạt cấm mọi hoạt động bóng đá 12 tháng của những cầu thủ này. Các CLB Nam Mỹ cũng tuyên bố họ không dính líu đến chuyện gian lận, sẵn sàng hỗ trợ cầu thủ bị phạt trong chừng mực có thể để không vi phạm điều luật của FIFA. Rõ ràng cách làm việc của họ rất chuyên nghiệp và tử tế.

Đội hình Malaysia "nuốt chửng" tuyển Việt Nam 4-0 chấm dứt 11 năm toàn thua, Johor Darul Tazim của ông Hoàng Ismail sở hữu 3 trụ cột "lậu". Ảnh:Bola

Riêng CLB Johor Darul Tazim của ông Hoàng Ismail đang sở hữu ba trong bảy cầu thủ gian lận hồ sơ gồm tiền đạo Joao Figueiredo, hậu vệ Jon Irazabal và tiền vệ Hector Hevel, đây đều là những cầu thủ chơi vượt đẳng cấp trong trận Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0 tối 10-6.

Tất nhiên ông Ismail rơi vào thế cực khó. Việc những cầu thủ của ông khác với những cầu thủ khác đang nằm trong biên chế của các CLB Nam Mỹ. Ông Ismail có đội bóng tại Malaysia, những tuyển thủ nhập tịch "lậu" này đang đá giải trong nước và quốc tế, trong đó AFC Champions League Elite và Shopee Cup.

Đây cũng là một sự rắc rối cực lớn. Ông Ismail buộc phải rút họ hết khỏi tất cả các giải kể cả giải trong nước để thực hiện án phạt của FIFA và để khỏi bị kiện tụng từ giải quốc nội đến hai giải châu Á và Đông Nam Á.

Nghiệt thay cả ba tuyển thủ trên đầu là những "át chủ bài" của Johor Darul Tazim. Rắc rồi sẽ kéo dài, phức tạp thậm chí những trận đấu từ đầu mùa đến nay từ trong nước đến quốc tế của đội này cũng có nguy cơ bị xử thua.

Mặt khác ông hoàng Ismail là một trong những nhân vật chủ chốt của chính sách nhập của bóng đá Malaysia. Ông có tâm với bóng đá nước nhà là điều đáng ghi nhận, tuy nhiên dùng “chiêu” phù phép gian lận thì là chuyện đáng bàn với một cựu lãnh đạo cao nhất bóng đá quốc gia, người đứng đầu CLB vô đối của bóng đá Malaysia và là một nhân vật đình đám của Hoàng gia Malaysia.

Hãy chờ kết luận cuối cùng, án phạt từ Tòa án bóng đá của FIFA dành cho bóng đá Malaysia.