5 HLV giàu nhất Premier League: Pep Guardiola "so găng" Arteta 05/12/2025 07:39

Những HLV giàu nhất Premier League hiện nay là ai? Bước vào vòng 14, mùa giải Ngoại hạng Anh 2025 - 2026 đang trở nên khốc liệt và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Arsenal vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 33 điểm, hơn Man City 5 điểm. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo Mikel Arteta và các học trò có thể ngủ ngon giấc, bởi Pháo thủ vẫn tiềm ẩn nguy cơ trượt chân.

Hai đối thủ gần nhất của Arsenal là Manchester City và Chelsea, đang đe dọa từ phía dưới. Manchester City đứng thứ hai, chỉ kém Pháo thủ 5 điểm. Trong khi đó, The Blues, đứng thứ ba với 24 điểm. Trong một giải đấu cạnh tranh như Premier League, không có gì là chắc chắn mỗi tuần. Mọi đối thủ đều có thể gặp phải kết quả không may, kể cả các đội bóng lớn.

Vì vậy, mọi HLV đều phải đau đầu suy nghĩ để đảm bảo đội của mình luôn đi đúng hướng hoặc ít nhất là tránh thua mọi trận đấu. Vai trò quan trọng của HLV không thể tách rời khỏi mức lương hậu hĩnh mà họ nhận được, chưa kể đến tiền thưởng và các tiện nghi xa xỉ khác. Giải Ngoại hạng Anh đã trở thành "thiên đường" cho một số ít HLV vì khối tài sản họ kiếm được khi hành nghề tại đây.

Pep Guardiola và Mikel Arteta đều có tên trong Top 5 HLV giàu nhất Ngoại hạng Anh. ẢNH: BOLA

Vậy, ai là những HLV giàu nhất Premier League hiện nay? Sử dụng dữ liệu giá trị tài sản ròng từ nhiều ấn phẩm và kênh tin tức thể thao khác nhau, được cung cấp bởi SweepstakesTable, dưới đây là Top 5 HLV giàu nhất bóng đá Anh.

5. David Moyes, Everton – 16,75 triệu bảng Anh

David Moyes không thể thay thế Sir Alex Ferguson thành công tại Premier League. Bất kể có CLB lớn nào quan tâm đến ông hay không, HLV sinh ra ở Glasgow này đã chứng tỏ mình là một HLV giàu kinh nghiệm ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

Là một trong những HLV được trả lương cao nhất trong lịch sử Giải Ngoại hạng Anh, Moyes hiện đang quản lý Everton sau khi giành chức vô địch Europa Conference League cùng West Ham United vào mùa giải 2022 - 2023.

Tuy nhiên, việc huấn luyện Everton không phải là điều mới mẻ đối với Moyes, người đã từng làm việc 11 năm, từ năm 2002 đến năm 2013 tại Everton, trước khi được Manchester United tuyển dụng.

4. Mikel Arteta, Arsenal – 16,75 triệu bảng Anh

Không còn nghi ngờ gì nữa, Mikel Arteta là một HLV tài năng, nhưng người ta đã đặt ra câu hỏi liệu Mikel Arteta, người đã dẫn dắt Arsenal kể từ tháng 12 năm 2019, có đạt được giá trị tài sản ròng đáng kinh ngạc là 16,75 triệu bảng Anh hay không, khi đội bóng của ông chưa giành được danh hiệu lớn nào kể từ khi ông được bổ nhiệm. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ giành được một Cúp FA trong sáu năm gắn bó với Pháo thủ.

HLV Mikel Arteta của Arsenal có tài sản rất lớn. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, bạn không nên để đám mây đen đó bao trùm lên sự chuyển mình của CLB phía bắc London kể từ khi Arteta gia nhập đội chủ sân Emirates. Dưới thời Arteta, Arsenal tiến rất gần đến danh hiệu Premier League với 3 lần về nhì liên tiếp. Mùa giải 2024 - 2025, họ đã lọt vào bán kết Champions League. Về mặt cá nhân, Arteta vẫn nhận được mức lương lớn.

3. Unai Emery, Aston Villa – 18,02 triệu bảng Anh

Dưới thời Unai Emery, sự chuyển mình của Aston Villa từ một đội bóng cạnh tranh trụ hạng thành một đội bóng ngang hàng với các đội bóng lớn châu Âu là điều đáng kinh ngạc. CLB có trụ sở tại Birmingham này đã dựa rất nhiều vào kinh nghiệm giành các danh hiệu ở châu Âu của Emery.

Ngoài ra, HLV người Tây Ban Nha này cũng đã làm quản lý trong hơn hai thập kỷ. Không có gì ngạc nhiên khi sự xuất hiện của Emery, bất chấp giai đoạn khó khăn khi dẫn dắt Arsenal, lại trùng hợp với sự thăng tiến và khẳng định vị thế của Aston Villa như một thế lực đáng gờm.

Emery, 54 tuổi, đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất với Paris Saint-Germain (PSG), nhưng không thể đánh giá thấp thành công của ông với hai CLB Tây Ban Nha, Villarreal và Sevilla, với những chức vô địch Europa League liên tiếp.

4. Thomas Frank, Tottenham Hotspur – 23,45 triệu bảng Anh

Được coi là viên kim cương thô trong thời gian dẫn dắt Brentford thường thi đấu vượt quá khả năng của mình, Thomas Frank đã có được tưởng thưởng vào mùa hè năm 2025 khi gia nhập nhà đương kim vô địch Europa League Tottenham Hotspur.

Ban đầu, mọi thứ có thể không tích cực như nhiều người mong đợi, nhưng HLV tài năng người Đan Mạch vẫn được đánh giá cao. Với cách Frank xử lý những cầu thủ kém tài năng của Tottenham, người hâm mộ Spurs cần ủng hộ ông trong thời điểm khó khăn này.

Pep Guardiola, Manchester City - 40,2 triệu bảng Anh

Một người không cần phải giới thiệu nhiều, Pep Guardiola đã trở thành – kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu – HLV bóng đá xuất sắc nhất.

Pep Guardiola là HLV giàu nhất Premier League. ẢNH: EPA

Điều này không còn là vấn đề tranh cãi nữa, xét đến những thành tựu của HLV người Tây Ban Nha tại mọi CLB, đặc biệt là Manchester City. Pep Guardiola giành được nhiều danh hiệu ở khắp mọi nơi trong sự nghiệp huấn luyện của mình, và cùng với đó, ông cũng gặt hái được những khoản lợi nhuận đáng kể.

Tại thời điểm này, Pep Guardiola là HLV được trả lương cao nhất tại Premier League với mức lương 20 triệu bảng Anh mỗi năm và điều đó góp phần vào giá trị tài sản ròng đáng kinh ngạc của ông là 40,2 triệu bảng Anh. Có nhiều dấu hỏi về việc Pep Guardiola sẽ còn dẫn dắt Man City trong bao lâu nữa, nhưng có một điều chắc chắn là số tiền khổng lồ mà người đàn ông 54 tuổi này có trong tay.