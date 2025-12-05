Sir Alex Ferguson nói không chiêu mộ tôi vì tôi 'chạy bằng đầu gối' 05/12/2025 07:19

(PLO)- "Sir Alex Ferguson nói sẽ không ký hợp đồng với tôi cho Manchester United. Sau đó, tôi giành chức vô địch Premier League với Liverpool", đó là ai?

HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson đã từ chối một cầu thủ sau đó ký hợp đồng với Liverpool. Thi đấu tại CLB kình địch của Manchester United, cầu thủ này đã giành được mọi danh hiệu, trong đó có chức vô địch Premier League và Champions League.

Sir Alex Ferguson từng công khai chê bai Jordan Henderson vì cách chạy của anh. Vị HLV huyền thoại của Manchester United đã theo dõi tài năng đầy triển vọng này trong thời gian Henderson còn ở Sunderland và từng nghĩ đến việc chiêu mộ anh. Nhưng sau khi cử tuyển trạch viên đến xem Henderson thi đấu, Ferguson quyết định không theo đuổi tiền vệ người Anh này nữa vì dáng chạy bất thường của anh, cho rằng Henderson "chạy bằng đầu gối".

Ferguson viết trong tự truyện của mình: "Chúng tôi đã xem Jordan Henderson rất nhiều và Steve Bruce luôn dành cho Henderson sự nhiệt tình. Ngược lại, chúng tôi nhận thấy Henderson chạy bằng đầu gối, lưng thẳng, trong khi cầu thủ bóng đá hiện đại chạy bằng hông". Ông nói thêm: "Chúng tôi nghĩ dáng đi của Henderson có thể gây ra vấn đề cho sự nghiệp sau này của anh ấy".

Lý do Sir Alex Ferguson không chiêu mộ Jordan Henderson đã được tiết lộ. ẢNH: Shaun Botterill

Đánh giá của Ferguson về Henderson hóa ra lại là lợi thế cho Liverpool, khi năm 2011, Henderson, khi đó mới 20 tuổi, chuyển đến Anfield với giá khoảng 20 triệu bảng Anh. Henderson đã ra sân 37 trận tại Ngoại hạng Anh trong mùa giải đầu tiên dưới thời Sir Kenny Dalglish và suýt chút nữa đã giành chức vô địch mùa giải 2013 - 2014 dưới thời Brendan Rodgers.

Henderson, hiện đang chơi cho Brentford, sau đó đã phản ứng lại phát biểu của Ferguson khi nói rằng: "Những gì viết trong cuốn sách không bao giờ làm tôi bận tâm. Thành thật mà nói, tôi coi đó là một lời khen khi được nhắc đến. Việc Alex Ferguson theo dõi tôi ở một giai đoạn nào đó chắc hẳn có nghĩa là tôi đã làm đúng.

Tôi chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ Manchester United, và tôi hài lòng với những gì đã diễn ra. Tôi đang tận hưởng bóng đá và chúng tôi đang tiến bộ rất tốt. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có điều gì cần phải chứng minh, ngoại trừ việc chứng minh với chính mình và với CLB bóng đá Liverpool về việc cải thiện bản thân với tư cách là một cầu thủ".

Nhưng HLV Rodgers tỏ ra rất tức giận với những bình luận của chiến lược gia người Scotland. Ông nói: "Tôi nghĩ nếu Sir Alex Ferguson có tình cờ gặp Jordan Henderson thì ông ấy nên xin lỗi vì điều đó. Thành thật mà nói, bình luận đó khiến tôi ngạc nhiên, đến từ một người có địa vị như vậy trong bóng đá.

Có thể nó có ý khinh suất, nhưng đối với một cầu thủ trẻ đang trên đà phát triển, nó có thể gây tổn hại. Mỗi cầu thủ đều khác nhau, và mỗi cầu thủ tại CLB này đều đã được đánh giá sức khỏe về điểm mạnh và điểm yếu. Tuyên bố của Ferguson liên quan đến Henderson là không phù hợp".

Jordan Henderson đã đáp lại bằng cách tốt nhất có thể - bằng màn trình diễn trên sân cỏ. Anh được bầu làm đội trưởng Liverpool vào mùa hè năm 2015, trước khi HLV Jurgen Klopp đến Anfield vài tháng sau đó. Henderson đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng của đội bóng vùng Merseyside dưới thời Klopp khi đội bóng ngày càng trở nên cạnh tranh hơn, lọt vào trận chung kết Champions League mùa giải 2017 - 2018 và giành chức vô địch Premier League 12 tháng sau đó.

Jordan Henderson sau này trở thành huyền thoại, đội trưởng của Liverpool. ẢNH: EPA

Jordan Henderson cũng chơi 30 trận đấu tại giải đấu trong mùa giải 2019 - 2020 khi Liverpool giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 30 năm. Tiền vệ người Anh đã có tổng cộng 492 lần ra sân cho Liverpool, ghi được 33 bàn thắng và có 58 pha kiến ​​tạo, những con số này chỉ phản ánh một phần tầm ảnh hưởng to lớn của anh cả trong và ngoài sân cỏ.

Trong một động thái gây sốc, Jordan Henderson quyết định rời Liverpool vào năm 2023 để đến với dự án tại CLB Saudi Arabia Al-Ettifaq của HLV Steven Gerrard, tin rằng cơ hội của anh tại Anfield dưới thời Klopp sẽ bị hạn chế trước mùa giải mới. 2 CLB cũ của Henderson là Liverpool và Sunderland vừa đối đầu với nhau tại vòng 14 Premier League tại Anfield và hòa nhau 1-1.

Đội bóng thời thơ ấu của Jordan Henderson là Sunderland đã khởi đầu mùa giải một cách xuất sắc và hiện đang đứng nửa trên bảng xếp hạng Premier League ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Liverpool đang có chuỗi phong độ tệ hại mùa này.