Hamidin tìm công lý cho bóng đá Malaysia; HLV bị sa thải vì thua Ronaldo liên tục 28/09/2025 13:15

(PLO)-Bóng đá Malaysia đang rúng động, phải đi tìm công lý; nhà vô địch World Cup 1998 thua Ronaldo nên phải ra đi.

Cựu Ủy viên Ban chấp hành FIFA, ông Hamidin Amin bay sang Zurich (Thụy Sĩ) tìm công lý cho bóng đá Malaysia.

+Chủ tịch danh dự FAM lên đường sang Thụy Sĩ:

Chủ tịch danh dự LĐBĐ Malaysia (FAM) ông Hamidin Amin, 2 nhiệm kỳ trước làm Chủ tịch FAM và ủy viên Ban chấp hành FIFA, tuy nhiên hiện nay ông là Chủ tịch danh dự. Ngày 28-9, ông cùng vài thuộc cấp lên đường sang Zurich, Thụy Sĩ để hầu kiện vụ FIFA trừng phạt 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia giả mạo hồ sơ. Ông Hamidin Amin đi tìm công lý cho bóng đá Malaysia có thành công?

Chủ tịch danh dự LĐBĐ Malaysia, Cựu Ủy viên Ban chấp hành FIFA,ông Hamidin Amin lên đường sang Thụy Sĩ hầu kiện vụ 7 tuyển thủ làm giả hồ sơ qua mặt FIFA.Việc tìm công lý cho bóng đá Malaysia có kết quả tốt? Ảnh: Star

Với gần 10 năm làm ủy viên Ban chấp hành FIFA, ông Hamidin Amin có tiếng nói và quyền uy tốt hơn nên lãnh ấn tiên phong bay sang Zurich nơi có trụ sở FIFA để tiến hành vụ kháng cáo lại FIFA khi đưa ra các án phạt dành cho bóng đá Malaysia quanh vụ 7 cầu thủ giả mạo hồ sơ để nhập tịch rồi thắng tuyển Việt Nam 4-0.

+ Liên tục thua Ronaldo nên nhà vô địch World Cup 1998 bị sa thải

Đó là trường hợp của cựu trung vệ đội trưởng đội tuyển Pháp Laurent Blanc vừa bị lãnh đạo CLB Al Ittihad sa thải sau khi thua Al Nassr lần thứ 2 trong vòng hơn 1 tháng qua.

Al Ittihad liên tục thua Al Nassr nên nhà vô địch World Cup 98, HLV Laurent Blanc bị trảm. Ảnh: SCMP.

Nhà vô địch World Cup 1998, Laurent Blanc, đội trưởng đội tuyển Pháp về Al Ittihad hồi tháng 7 năm ngoái đã giúp CLB có hai danh hiệu quốc nội gồm ngôi vô địch Saudi Pro League và King’s Cup. Tuy nhiên mùa này, Al Ittihad khởi đi tệ hại, lập tức công thần người Pháp này bị lãnh đạo Al Ittihad sa thải.

Bắt đầu bằng Siêu cúp Saudi Arabia (đá tại Hong Kong), ở bán kết Al Ittihad đã bị Ronaldo và Al Nassr đánh bại 2-1 không thể vào chung kết... Chiều 27-9, tại Saudi Pro League, Al Ittihad lại để Ronaldo và Al Nassr đánh bại 2-0 và thế là HLV Laurent Blanc bị "trảm" không thương tiếc.

Hai bàn thắng của Al Nassr ghi vào lưới Al Ittihad do công Sadio Mane và Ronaldo.Với chiến thắng này, Al Nassr đứng ngôi đầu Saudi Pro League. Toàn bộ ê kíp người Pháp, các trợ lý lẫn giúp việc khác trong ban huấn luyện của Blanc phải ra đi hết, Al Ittihad thay toàn bộ ban huấn luyện mới.

+ World Cup 2030 có 64 đội:

FIFA cân nhắc ưu tiên hàng đầu cho phương án này, vì FIFA World Cup 2030 là thời điểm kỷ niện đúng 100 năm ngày ra đời giải đấu. Vừa qua FIFA đưa ra nhiều ý kiến thăm dò nhưng hầu hết đều... bàn ra vì giải đấu quá nhiều đội dẫn đến chất lượng kém và thời gian kéo dài quá lâu. Tuy nhiên FIFA được sự hậu thuẫn của hầu hết các liên đoàn của Nam Mỹ, các đại cử tri khu vực này cùng châu Á.

World Cup 2030 có 64 đội, liệu tuyển Việt Nam có chen chân vào được? Ảnh:AFC

Lý luận của FIFA khi cho World Cup 2030 có 64 đội là nhằm tăng cường tính đoàn kết khi thế giới ngày nay đang có dấu hiệu phân cực. Bóng đá, những đội tuyển gặp nhau nhiều sẽ tạo ra nền tảng, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau.

Khả năng rất cao World Cup 2030 đúng dịp 100 ngày thành lập giải đấu sẽ đông vui với 64 đội. Nó cũng đóng vai trò thử nghiệm liệu tăng số đội....sẽ có hiệu quả kinh tế cao hơn và thu nhập nhiều hơn hay không? Sau đó FIFA sẽ họp bàn có duy trì 64 đội hay giảm trở lại 48 đội.