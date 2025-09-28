Vì sao FIFA cấp phép cho cầu thủ nhập tịch Malaysia rồi quay xe trừng phạt? 28/09/2025 10:53

(PLO)-FIFA quay xe với chính sự cho phép của mình bởi phát hiện hồ sơ giả, vậy mà hàng loạt quan chức Malaysia thắc mắc.

Vì sao FIFA quay xe sau khi đã cấp phép? Các lãnh đạo cộm cán của bóng đá Malaysia, trong đó có ông Hoàng Ismail, cựu Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, Bộ trưởng Bộ Thanh niên& Thể thao Malaysia hỏi vậy.

Rất đơn giản vì FIFA phát hiện hồ sơ giả mạo! Có vậy mà cũng hỏi và đó là nền tảng để LĐBĐ Malaysia đâm đơn kiện FIFA. Hàng loạt lãnh đạo lớn của bóng đá và thể thao Malaysia cứ đặt câu hỏi vì sao FIFA quay xe với quyết định cấp phép của mình.

Ông Hoàng Ismail,cựu Chủ tịch FAM,chủ nhân CLB Johor Darul Tazim (trái) và ông Khairy Jamaluddin- cựu Chủ tịch FAM và cựu Bộ trưởng Bộ Thanh niên & Thể thao Malaysia cùng một thắc mắc vì sao FIFA quay xe. Ảnh: Star.

Rõ ràng trong bất cứ tổ chức quản trị nào cũng vậy, hồ sơ giấy tờ phải trung thực, không thể giả mạo. Các tổ chức quản trị tiếp nhận hồ sơ không có nhiệm vụ phải kiểm tra có hồ sơ giả hay không, nhưng nếu bị dư luận, hay cáo buộc được cho là giả thì cơ quan chức năng ở đây là FIFA kiểm tra lại để xác định rồi xử lý... Đó là điều thường thấy trong hoạt động quản trị của những tổ chức.

Tất nhiên ở đây FIFA mặc định hồ sơ mà FAM gửi đến là hồ sơ minh bạch, rõ ràng, không giả mạo, nhưng một khi tai tiếng qua lời đồn thì FIFA có nhiệm vụ kiểm tra lại và xử lý.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên &Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh cũng thắc mắc vì sao FIFA quay xe... nên phải kiện. Ảnh: Star

Chỉ có vậy mà hàng loạt lãnh đạo thể thao và bóng đá Malaysia nói riêng cứ nêu câu hỏi “vì sao FIFA quay xe”, tức vì sao đã chấp nhận hồ sơ nhập tịch của bảy cầu thủ dạng di sản nhập tịch để khoác áo tuyển Malaysia rồi sau đó FIFA quay xe?

Việc Malaysia mang lý lẽ này ra để “cương” liên tục trên các diễn đàn và nhất là báo chí và đồng thời lấy lý lẽ này để kiện FIFA phần nào đã cho thấy sự chông chênh trong vụ kiện mà FAM cố tình không chịu hiểu.

Bất cứ tổ chức quản trị nào tồn tại hợp pháp, đặc biệt là FIFA, một khi đã chấp nhận hồ sơ thì họ mặc định đó là hồ sơ hợp pháp, còn đằng này đối tượng nộp hồ sơ giả mạo để qua mặt thì tất nhiên FIFA phải kiểm tra lại. Nếu đúng là giả mạo, tất nhiên FAM sẽ chịu trừng phạt cực nặng và tiếng xấu khó rửa sạch.

Malaysia mang lý lẽ vì sao FIFA đã chấp nhận và chứng thực rồi, tức mọi thủ tục nhập tịch 7 cầu thủ di sản trên đã hoàn tất và họ đã có hộ chiếu Malaysia, đã ra sân trong đội tuyển Malaysia ở trận thắng Việt Nam 4-0 tối 10-6 giờ FIFA quay xe.

Phương châm của FIFA luôn tôn trọng sự trung thực và tất nhiên nếu FAM gian dối, giả mạo hồ sơ là chính FAM đã xúc phạm FIFA nên án phạt nặng là điều khó tránh khỏi.

Việc FAM bảo rằng họ làm theo từng bước hướng dẫn của FIFA là không sai, nhưng trong hướng dẫn ấy, FAM đưa vào những chi tiết không đúng sự thật thì đã gọi là giả mạo. Chỗ này phải tách bạch, nhưng Malaysia lại muốn đánh đồng điều này.