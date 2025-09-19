Malaysia mở hội thảo khoa học qua trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 19/09/2025 12:03

Ngày 18-9, LĐBĐ Malaysia kết hợp với truyền thông, các “cây đa, cây đề” của bóng đá Malaysia mở hội thảo khoa học với tiêu đề là tuyển Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Một trận thắng lịch sử của Malaysia trước tuyển Việt Nam sau gần 10 chưa biết thắng tuyển Việt Nam.

Chuyên gia Richard Scully đánh giá cao HLV Peter Cklamovski sau trận thắng tuyển Việt Nam 4-0.

Tuy nhiên có điều không khí khó hiểu bao trùm bóng đá Malaysia sau trận thắng đó. Các nền tảng xã hội ở Malaysia không “mở champagne” ăn mừng, không “gáy”, không “nổ”... theo kiểu thường thấy mà thay vào đó hàng loạt tờ báo Malaysia yên lặng rồi lại “vặn ngược” chiến tích ấy.

Các tờ báo Malaysia dẫn những câu hỏi về những cái tên rất xa lạ, rất... khó đọc (những cầu thủ nhập tịch gốc Nam Mỹ) mà hầu hết fan Malaysia thắc mắc.

Cùng với đó là sự yên lặng của lãnh đạo LĐBĐ Malaysia rồi đến sự từ chức khó hiểu của Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Joehari Ayub sau 6 tháng được bầu.

HLV Peter Cklamovski toàn thắng khi cầm quân tuyển Malaysia từ đầu năm 2025, trong đó đỉnh điểm "viết lại lịch sử" thắng tuyển Việt Nam 4-0.

Ngày 18-9 Malaysia ở hội thảo khoa học, trọng tâm là Malaysia đánh tuyển Việt Nam 4-0. Cùng với đó là thành tích toàn thắng của HLV Peter Cklamovski khi ngồi ghế lái tuyển Malaysia.

Trọng tâm của hội thảo khoa học đánh bại tuyển Việt Nam là HLV Peter Cklamovski đã đi đúng hướng. Hai trận giao hữu theo lịch tập trung của FIFA đầu tháng 9 này, Malaysia tiếp tục thắng, thắng Singapore 2-1 và lần đầu tiên thắng Palestine 1-0 sau 23 năm mới làm được. Chiến lược gia Úc của tuyển Malaysia được các chuyên gia, những nhà phê bình bóng đá Malaysia đánh giá cao.

Chuyên gia Richard Scully chỉ ra: “HLV Peter Cklamovski đã tạo nên một cú hích cho cầu thủ nội. Những trận đấu đầu khi ông dẫn dắt tuyển Malaysia, ông đã dùng hầu như như ngoại binh nhập tịch. Đó là “chiêu” của ông ấy để kích lòng tự ái của cầu thủ nội. Đến trận đánh bại tuyển Việt Nam 4-0, là đỉnh điểm của “chiêu” để qua đó cầu thủ nội Malaysia tự cảm thấy xấu hổ và phải tự nâng cấp mình. Tiếp theo những trận giao hữu vừa qua, ông ấy lại dùng cầu thủ nội nhiều hơn, đến nửa đội và thế là thắng tiếp Singapore và Palestine. Cầu thủ nội Malaysia Quentin Cheng, Harith Haiqal, Dominic Tan, Shahrul Saad, đều chơi rất hay, họ như lột xác ở trận thắng Palestine 1-0... đó là giải pháp tốt của Peter Cklomovski, tôi chúc mừng ông ấy”.

Malaysia sẽ tiếp tục trung thành con đường dùng “cầu thủ di sản” để kích cầu thủ nội tự “lột xác” mình, tự làm mới mình để vươn lên tầm cao mới mà thời cuộc đòi hỏi.

Hầu hết các cựu danh thủ, những nhà phê bình, những cựu danh thủ Malaysia đều ủng hộ cách làm của HLV Peter Cklamovski: "Hãy tự tiến lên, nếu không bạn sẽ bị bỏ lại và đào thải”.

Hệ lụy của “chiêu” Peter Cklamovski cũng đã có nhiều cầu thủ nội là ngôi sao cảm thấy hụt hẫng, thất vọng vì bị mất suất vào các cầu thủ di sản rất xa lạ không chỉ trong đội tuyển mà ở cấp CLB, nhiều cầu thủ đứng trước ngã ba đường, bỏ bóng đá hay tiếp tục? Chẳng hạn như danh thủ Faisal Halim.

Cũng có những cầu thủ chấp nhận đào thải như Safawi Rasid với lập luận rằng bóng đá quốc tế ngày nay đòi hỏi rất cao. Nếu toàn cầu thủ nội Malaysia tham dự thì toàn thua, loại sớm, nên "cầu thủ di sản" là phương án. Chúng ta chấp nhận sự nghiệt ngã và cạnh tranh này.

Tuy nhiên dư luận Malaysia vẫn im lìm và chờ tương lai, ít nhất là tuyển Malaysia có nhất bảng F để đi Asian Cup 2027 hay không?

Giới bóng đá Malaysia ủng hộ hầu như tuyệt đối cách làm của HLV Peter Cklamovski, trong đó có những HLV như Rajagobal, Tan Cheng Hoe và cả cựu danh thủ Safee Sali.