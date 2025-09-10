Tuyển Việt Nam và Malaysia đi đường trái ngược cho Asian Cup 2027 10/09/2025 06:39

(PLO)- Trong khi đội tuyển Việt Nam lựa chọn tập trung rèn quân bằng các trận đấu tập với những CLB trong nước, thì đối thủ chính Malaysia lại bước vào loạt giao hữu quốc tế chất lượng trong dịp FIFA Days tháng 9-2025.

Cuộc đua vòng loại Asian Cup 2027 gần như chỉ còn lại Malaysia và tuyển Việt Nam, bởi hai đối thủ Lào, Nepal quá yếu. Vì thế, sự khác biệt trong cách chuẩn bị giữa hai đội bóng lớn bảng F trong dịp FIFA Days tháng 9 đã tạo ra những tranh luận về sự hiệu quả trên hành trình hướng đến vòng chung kết Asian Cup 2027.

Malaysia tăng cường đá giao hữu quốc tế

Với tuyển Malaysia, HLV Peter Cklamovski bộc lộ việc xem trọng tập thể nội địa, nhưng rất khéo léo tận dụng sức mạnh của dàn cầu thủ nhập tịch. Trận giao hữu mở màn gặp Singapore cho thấy sự nhỉnh hơn của Malaysia, khi họ giành chiến thắng 2-1 với các pha lập công của Stuart Wilkin và Joao Figueiredo, hai cái tên nhập tịch đã khẳng định giá trị trong thời gian gần đây.

Kết quả này đã giúp Malaysia có thêm 3,86 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, leo lên vị trí thứ 123 thế giới, đồng thời củng cố niềm tin vào tính ổn định trong lối chơi. Sau khi tạo cú sốc đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Asian Cup 2027, bóng đá Malaysia cho thấy họ không phải nổi lên như một hiện tượng nhất thời, mà chính là đang sở hữu một tập thể đủ sức tạo nên bất ngờ về lâu dài.

Tiền đạo Joao Figueiredo ghi bàn duy nhất giúp tuyển Malaysia đánh bại Palestines. Ảnh: CCT.

Điều khiến giới chuyên môn đánh giá cao Malaysia là trong mùa giao hữu quốc tế họ chọn đối thủ cân sức. Singapore dù không quá mạnh, vẫn mang đến sự cạnh tranh cần thiết, buộc thầy trò Cklamovski phải dốc sức ra chơi hết mình. Trận tiếp theo thắng Palestine 1-0, đội bóng đang đứng hạng 98 FIFA, với bàn duy nhất do công tiền đạo Joao Figueiredo là phép thử chất lượng hơn, giúp tuyển Malaysia tự nâng tầm mình.

Dù thiếu vắng những trụ cột như Faisal Halim, Dion Cools và Facundo Garces do bận trở lại CLB, ông Cklamovski không lo ngại. Nhà cầm quân này khẳng định đội bóng của mình được xây dựng trên sức mạnh tập thể, nơi bất kỳ cầu thủ nào ra sân cũng phải duy trì quyết tâm và tinh thần thi đấu. Điều đó cho thấy Malaysia đang chuẩn bị với sự tự tin cao, dù lực lượng có biến động.

Tuyển Việt Nam đóng cửa tập nhẹ

Trong lúc Malaysia tìm đối tượng vừa sức đá giao hữu quốc tế, đội tuyển Việt Nam lại có cách tiếp cận khác. HLV Kim Sang-sik do bận nắm U-23 Việt Nam đá vòng loại giải U-23 châu Á, đã giao lại quyền chỉ đạo cho trợ lý Đinh Hồng Vinh, và tập trung thử nghiệm đội hình thông qua các trận đấu tập với các CLB hàng đầu V-League.

Đội tuyển Việt Nam và Malaysia chạy đua cho chiếc vé duy nhất ở bảng F góp mặt tại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Nam Định, đương kim vô địch V-League, trong một trận cầu giàu tính thể lực khi đối thủ tung ra đội hình 11 ngoại binh để chuẩn bị cho AFC Champions League Two. Kết quả tuyển Việt Nam thua 0-4 không quá bất ngờ, bởi sự chênh lệch thể hình và kinh nghiệm, nhưng đây là bài học bổ ích để kiểm chứng khả năng chịu áp lực của học trò ông Kim.

Trận thứ hai chạm trán Công an Hà Nội lại mang đến bức tranh sáng hơn khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-3. Các bàn thắng của Tiến Linh, Tuấn Hải, Việt Hưng và Văn Vĩ cho thấy sự khởi sắc trong khâu tấn công, nhưng đồng thời cũng bộc lộ hạn chế ở khả năng phòng ngự khi để thủng lưới ba lần.

Đáng chú ý trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục chủ trương xoay tua, chia lực lượng ra hai đội hình để kiểm tra nhân sự, và điều này phản ánh mục tiêu chính của tuyển Việt Nam trong dịp hội quân tháng 9 không phải là kết quả, mà chính là cách kiểm soát phong độ các trụ cột, mức độ hòa nhập của tân binh và thử nghiệm chiến thuật.

Các tuyển thủ Malaysia vừa có 2 trận giao hữu quốc tế chất lượng. Ảnh: CCT.

Sự khác biệt trong cách chuẩn bị của hai đội tuyển thể hiện rõ triết lý huấn luyện. Malaysia chọn đối thủ quốc tế để tăng điểm FIFA, cải thiện thứ hạng và nâng tầm kinh nghiệm, đồng thời tạo đà cho các trận chính thức với Lào vào tháng 10. Trong khi đó, Việt Nam chú trọng vào nội bộ, xem việc gắn kết đội hình và điều chỉnh chiến thuật, chấp nhận rủi ro không có sự so sánh trực tiếp với các đối thủ quốc tế trong cùng giai đoạn.

Khi đặt hai bức tranh cạnh nhau, dễ nhận ra Malaysia đang đi những bước ổn định hơn trên con đường hướng đến chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Cklamovski có lợi thế dẫn đầu bảng F, đặc biệt là niềm tin từ sau trận đại thắng đối thủ trực tiếp là tuyển Việt Nam cùng những trận giao hữu quốc tế lẫn sự hứng khởi từ các cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển Việt Nam đá tập trong nước thua CLB Nam Định 0-4 và thắng Công an Hà Nội 4-3. Ảnh: CCT.

Đội tuyển Việt Nam thì vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, tìm lời giải cho những hạn chế cả trong đội hình và sự gắn kết chiến thuật. Tuy nhiên, không thể xem nhẹ cách chuẩn bị của thầy trò Kim Sang-sik, bởi tuyển Việt Nam cần giấu bài và còn nhiều thời gian để điều chỉnh trước khi bước vào những trận then chốt với Nepal vào tháng 10.

Dù con đường chuẩn bị khác nhau, cả hai đội bóng lớn đều chung mục tiêu giành vé tham dự Asian Cup 2027. Và chính sự khác biệt này sẽ làm cho cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia thêm phần hấp dẫn. Người hâm mộ đang chờ đợi tháng 10, khi mọi giả thuyết sẽ được kiểm chứng trên sân cỏ, để biết liệu sự ổn định của Malaysia hay quá trình thử nghiệm của Việt Nam sẽ mang lại kết quả tốt hơn.