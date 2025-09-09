U-23 Việt Nam cần hơn một trận hòa trước Yemen 09/09/2025 06:39

(PLO)- Trận đấu cuối cùng của bảng C vòng loại U-23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ, ngày 9-9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), đội chủ nhà U-23 Việt Nam chỉ cần hòa Yemen là chắc chắn giành vé chơi vòng chung kết, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik muốn làm hơn thế.

Sau hai lượt trận, cả hai đội U-23 Việt Nam và U-23 Yemen đều sở hữu 6 điểm, nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang nắm lợi thế nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +2). Chỉ cần không để thua, U-23 Việt Nam sẽ chính thức giành ngôi đầu bảng và đoạt vé vào vòng chung kết U-23 châu Á. Theo điều lệ giải, 11 đội nhất mỗi bảng cùng bốn đội hạng nhì có thành tích tốt nhất giành suất đi tiếp.

U-23 Việt Nam chỉnh thước ngắm

Mục tiêu của thầy trò Kim Sang-sik chắc chắn không dừng ở một trận hòa Yemen, bởi khát vọng chiến thắng trên sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Việt Trì sẽ tiếp thêm động lực để các cầu thủ U-23 Việt Nam chơi một trận cầu bùng nổ.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, chủ nhà U-23 Việt Nam toàn thắng Bangladesh (2-0) và Singapore (1-0), nhưng đó đều là những trận đấu không dễ dàng. Đặc biệt, ở trận gặp Singapore, các học trò của ông Kim sik tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt nhưng liên tục bỏ lỡ, thậm chí hai lần đưa bóng dội xà ngang và cột dọc. Chỉ đến khi Văn Thuận ghi bàn bằng một pha đánh đầu chuẩn xác, đội mới giải tỏa được sức ép và bảo toàn 3 điểm.

HLV Kim Sang-sik cùng các học trò chỉnh lại thước ngắm cho các tuyển thủ trẻ Việt Nam. Ảnh: CCT.

U-23 Việt Nam có thêm 3 lần đưa bóng vào cột dọc, xà ngang ở trận gặp Bangladesh cho thấy sự thiếu may mắn của chủ sân Việt Trì nhưng nó cũng phản ảnh sự thiếu chính xác của các chân sút.

Thực tế U-23 Việt Nam vẫn tồn tại điểm yếu cố hữu trong khâu dứt điểm, vốn đã bộc lộ từ giải U-23 Đông Nam Á trước đó, bất chấp thầy Hàn vẫn giúp các học trò vô địch. Các bài đánh không chiến đã mang lại hiệu quả, nhưng để tiến xa, đội tuyển trẻ Việt Nam cần nhiều phương án hơn là chỉ dựa vào tình huống cố định hoặc các pha leo biên.

Điểm sáng đáng chú ý của U-23 Việt Nam là sự xông xáo và nhiệt huyết của dàn cầu thủ trẻ. Những đôi chân của Phi Hoàng, Xuân Bắc, Anh Quân, Minh Phúc,… đang cho thấy khả năng bứt tốc và gây sức ép lớn ở hành lang. Các pha căng ngang trả ngược đã trở thành một công thức quen thuộc, dẫu tỷ lệ thành công chưa cao khi đối phương thường xuyên chơi phòng ngự số đông. Tuy nhiên, sự nóng vội trong những cú sút cuối cùng là điều mà ban huấn luyện cần chấn chỉnh ngay lập tức.

Tiền vệ Xuân Bắc chơi ngày càng chững chạc từ giải U-23 Đông Nam Á đến vòng loại châu Á. Ảnh: CCT.

Thầy Hàn không cầu hòa

HLV Kim Sang-sik thừa nhận ông và các cộng sự đang dành nhiều thời gian trên sân tập để rèn giũa khả năng dứt điểm, hy vọng các cầu thủ tận dụng cơ hội tốt hơn ở trận then chốt với Yemen.

Cần biết đối thủ của U-23 Việt Nam cũng bước vào lượt trận cuối với phong độ ổn định. Yemen đánh bại Singapore 2-1 nhờ hai quả phạt đền và vượt qua Bangladesh 1-0 bằng bàn thắng quý giá ở phút bù giờ. Lối chơi của Yemen thiên về kiểm soát bóng, dựa vào kỹ thuật cá nhân và sự ăn ý của tuyến tiền vệ. Đội khách có những mũi khoan lợi hại ở cánh với tốc độ và khả năng kiểm soát bóng tốt. Thực chất Yemen không quá bùng nổ ở khâu tấn công, nhưng sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội trong khoảnh khắc quyết định khiến họ trở thành đối thủ khó chịu.

HLV Ameen Ali Hussein Al-Sunaini của U-23 Yemen đánh giá cao lối chơi trực diện, tốc độ của U-23 Việt Nam, nhưng đồng thời tin rằng đội bóng của ông đủ sức tạo bất ngờ. Điểm mạnh của Yemen nằm ở hàng thủ có tổ chức và thể hình nhỉnh hơn, sẵn sàng tranh chấp mạnh mẽ với bất kỳ đối thủ nào. Tuy nhiên, nếu so sánh tổng thể, chất lượng nhân sự của U-23 Việt Nam vẫn nhỉnh hơn Yemen, đặc biệt ở sự đồng đều giữa các tuyến.

U-23 Yemen cũng chỉ cần một trận hòa chủ sân Việt Trì để chiếm lợi thế dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt đi tiếp vào vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: CCT.

Lịch sử đối đầu cũng đang đứng về phía thầy trò HLV Kim Sang-sik, khi trong hai lần chạm trán gần nhất ở cấp độ U-23, Việt Nam đều giành chiến thắng trước Yemen. Ông thầy người Hàn Quốc cũng tiết lộ ban huấn luyện đã nghiên cứu và phân tích kỹ Yemen với mục tiêu giành chiến thắng, dù chỉ cần hòa là đạt yêu cầu.

Ở khía cạnh tâm lý, ưu thế sân nhà chính là thứ vũ khí lợi hại của đội tuyển U-23 Việt Nam. Ông Kim cùng các học trò đã nhìn thấy những làn sóng đỏ trên sân Việt Trì biến các trận đấu trở thành bữa tiệc bóng đá ngoạn mục. Sức cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài gia tăng tinh thần cho các cầu thủ, đồng thời tạo áp lực đáng kể cho đội khách. HLV Kim Sang-sik hiểu rõ điều này và ông đã nhấn mạnh toàn đội cần biến sự cổ vũ ấy thành động lực để pressing mạnh mẽ ngay từ đầu, gây sức ép lên Yemen.

Một chiến thắng thuyết phục của đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ giúp thầy trò Kim Sang-sik củng cố niềm tin người hâm mộ trong lần thứ 6 liên tiếp hoàn thành mục tiêu, tạo đà tâm lý tốt cho vòng chung kết, trong đó gồm cái đích cao hơn là Olympic 2028.