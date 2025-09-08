Vòng loại U-23 châu Á, Việt Nam- Yemen (19 giờ ngày 9-9) U-23 Việt Nam có “siết” được Yemen để lấy vé dự giải châu Á? 08/09/2025 12:41

(PLO)-U-23 Việt Nam thi đấu nhạt nhòa trước 2 "kèo dưới", bây giờ gặp đối thủ thách thức ngôi số 1 bảng C là Yemen...

Chiều tối ngày 9-9 diễn ra lượt trận cuối vòng loại U-23 châu Á. U-23 Việt Nam liệu có “siết” được Yemen để duy trì ngôi nhất bảng C, tức có vé đi VCK U-23 châu Á.

Hai cặp đấu của lượt cuối: Bangladesh - Singapore (16 giờ, chỉ có tính thủ tục), Việt Nam - Yemen (19 giờ) tranh ngôi nhất bảng, tức có vé trực tiếp đi Saudi Arabia 2026.

Hai lượt trận đã qua, U-23 Việt Nam toàn thắng và thậm chí duy trì ngôi đầu bảng. Nó rất khác so với những lần trước hầu hết các đội trẻ Việt Nam thường nhì bảng chờ vé vớt.

Tuyến tiền vệ và tiền đạo của Yemen thể hiện rất kín kẽ, không dễ cho U-23 Việt Nam làm chủ khu vực giữa sân. Ảnh:AFC

Tuy nhiên cách thể hiện của U-23 Việt Nam không ổn. Hai đối thủ Bangladesh, Singapore không thể so bì đẳng cấp với U-23 Việt Nam. Tuy nhiên cả 2 trận thắng của Việt Nam đều thiếu độ sắc nét.

Dẫu biết rằng, chẳng có đối thủ nào quá yếu nhưng với Bangladesh và Singapore, U-23 Việt Nam phải chơi ấn tượng, bởi U-23 Việt Nam rất nhiều cầu thủ già dặn kinh nghiệm trận mạc quốc tế, trụ cột của CLB.Giải quốc gia Việt Nam, thứ hạng bóng đá Việt Nam đều cao hơn rất nhiều so với Singapore và Bangladesh, ấy vậy là U-23 Việt Nam thể hiện rất... may rủi.

Ngọc Mỹ (19) của U-23 Việt Nam, tác giả bàn thắng vào lưới Bangladesh. Ảnh: AFC

U-23 Việt Nam thiếu bản sắc, tận dụng cơ hội kém, dứt điểm cầu môn cũng rất nhạt nhòa, không tạo áp lực khủng khi vây ráp đối phương, mảng miếng áp sát cầu môn đối phương là chưa thấy. Cách thể hiện này nếu có mặt ở VCK U-23 châu Á thì U-23 Việt Nam thật khó làm nên chuyện.

19 giờ ngày 9-9, U-23 Việt Nam đá chung kết bảng với Yemen khi cả hai đều có 6 điểm. Yemen thể hiện qua 2 trận thắng đầu không thể đoán được họ ra sao. Có điều đó là tập thể có độ tinh quái, lối chơi khó chịu và đặc biệt là “biết mình, biết người”.

Yemen có nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt bằng bàn thắng như Esam Al Awami, Abdulalaziz Awardh, Radhi Ebrahim, Anwar Hussein...

Với U-23 Việt Nam cũng tương tự, HLV Kim Sang-sik có trong tay những Đình Bảo, Viktor Lê, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Văn Trường, Công Phương, Văn Khang, Phi Hoàng... tuy nhiên qua hai trận đầu, những cầu thủ tấn công này đều nhạt, mảng miếng thiếu rõ ràng, độ nặng, áp lực trong vây ráp là rất yếu. Đó là gặp những “kèo dưới” Bangladesh và Singapore.

U-23 Việt Nam gặp Yemen, đối thủ được đánh giá cao hơn này, HLV Kim Sang-sik phải tính cao?

Yemen vừa có hai trận thắng vừa tung hỏa mù, còn U-23 Việt Nam cứ mãi nỗ lực phá thế bế tắc nhưng vẫn cứ nhạt nhòa.

Qua hai trận đầu, thủ môn Nguyễn Trung Kiên vẫn giữ sạch mành lưới còn Yemen thì đã bị thủng lưới một lần trước Singapore.

Yemen rơi vào thế “cờ triệt” họ phải đánh bại U-23 Việt Nam để lên ngôi nhất bảng, tức có vé trực tiếp đi VCK U-23 châu Á, còn hòa hay thua Việt Nam thì phải chờ vé vớt.

11 bảng đấu có 4 tấm vé vớt không phải dễ, ngoài việc có được 6 điểm (hay hiếm lắm có 7 điểm) thì cùng với hiệu số phụ, tức bàn thắng/bại phải ấn tượng.

Cục diện 11 bảng đấu trước lượt trận cuối cùng hứa hẹn việc tranh bốn vé vớt dành cho 11 đội nhì bảng là rất kịch tính. Năm ngoái U-20 Việt Nam tham dự vòng loại châu Á tại Hải Phòng có 6 điểm vẫn không thể có vé vớt.

Yemen đang nhì bảng, đứng trước lượt cuối gặp chủ nhà Việt Nam, đội bóng Tây Á trong thế “có gì mà ngại” đánh bại U-23 Việt Nam nhằm đánh chiếm ngôi nhất bảng.

Hy vọng một U-23 Việt Nam thể hiện một bộ mặt cực khác, tiến bộ, sắc nét, mạnh mẽ trước Yemen rất khó đoán để có chiến thắng thứ 3.