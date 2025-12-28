‘Lãnh đạo bóng đá Malaysia hãy từ chức tập thể trong danh dự’ 28/12/2025 12:15

(PLO)- Một chuyên gia đã kêu gọi lãnh đạo liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) từ chức tập thể sau bê bối trong năm 2025.

Chuyên gia bóng đá Malaysia Zakaria Rahim đã kêu gọi ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) từ chức tập thể sau khi liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra lệnh trừng phạt liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia dạng di sản.

Ông Zakaria cho rằng giới lãnh đạo FAM phải chịu trách nhiệm về vấn đề này để mở đường cho một cuộc cải tổ toàn diện cơ quan quản lý bóng đá quốc gia.

"Nếu ban chấp hành FAM thực sự yêu bóng đá Malaysia và không muốn nó bị chôn vùi... đặc biệt là khi bóng đá sẽ được tranh tài tại SEA Games 2027 (tổ chức tại Malaysia), thì hãy từ chức một cách danh dự", Zakaria viết trên Facebook.

Ông Zakaria Rahim nói thêm việc lãnh đạo FAM tiếp tục nắm quyền sẽ cho thấy FAM đang ưu tiên lợi ích cá nhân hơn là lợi ích của thể thao. Cách đây vài ngày, FAM đã nộp hồ sơ tại trụ sở cảnh sát Petaling Jaya về cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch (Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garced, Imanol Machucha và Rodrigo Holgado), sau khi họ nhận được báo cáo điều tra từ ủy ban điều tra độc lập.

Quyền chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, cho biết báo cáo được gửi cảnh sát dựa trên các khuyến nghị từ một ủy ban điều tra độc lập.

Chuyên gia bóng đá Malaysia Zakaria Rahim kêu gọi FAM từ chức tập thể. Ảnh: NST

Trong một diễn biến khác, bê bối của bóng đá Malaysia dường như không ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của họ. Theo đó, giải chuyên nghiệp bóng đá Malaysia (MFL) đã đảm bảo với người hâm mộ và các bên liên quan rằng sự hỗ trợ tài trợ cho các giải đấu vẫn ổn định, dựa trên sự tin tưởng liên tục của các đối tác vào định hướng của giải đấu.

Giám đốc điều hành tạm quyền của MFL, Shazli Shaik, cho biết M-League (giải cao nhất Malaysia) chưa nhận được bất kỳ dấu hiệu nào từ các nhà tài trợ cho thấy họ có ý định rút lui hoặc giảm bớt cam kết của mình.

"Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ các nhà tài trợ thể hiện bất kỳ mối lo ngại nào", ông Shazli Shaik nói, "Dựa trên những gì chúng tôi đã thể hiện tại FA Cup vừa kết thúc, các nhà tài trợ của chúng tôi rất hài lòng với những gì chúng tôi đã làm được".

Ông Shazli cho biết thêm các mối quan hệ đối tác thương mại của MFL vẫn không bị ảnh hưởng, giải đấu tiếp tục tập trung vào các tiêu chuẩn chuyên nghiệp và việc mang lại giá trị. Khi được hỏi về sự ổn định từ các nhà tài trợ, Shazli cho biết không có nhà tài trợ nào rút lui.

"Hiện tại thì chưa có trường hợp nào cả", ông Shazli khẳng định. Ngoài các vấn đề thương mại, Shazli cho biết việc cấp phép hoạt động cho các CLB và tuân thủ Luật Công bằng Tài chính (FFP) đã được cải thiện trong mùa giải này.

"So với mùa giải trước, năm nay rất tích cực. Xét về sức khỏe (tài chính) của các CLB, hiện chỉ có một CLB đang gặp vấn đề, đó là Police FC", ông Shazli cho biết, "Mùa giải trước, chúng tôi có Pahang, Kedah và Kelantan. Năm nay, chỉ có Police FC thôi".

Ông Shazli cho biết MFL đang theo dõi tình hình tại CLB Police, liên quan đến các vấn đề chuyển giao quyền sở hữu, và nhắc nhở các CLB những vấn đề chưa được giải quyết trước cuối tháng 12 có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt vào tháng Giêng năm 2026.

Giám đốc điều hành tạm quyền của MFL Shazli Shaik. Ảnh: NST

Trong khi đó, các khoản nợ quá hạn của Kelantan TRW vẫn đang được theo dõi. "Kelantan có những vấn đề cũ cần được giải quyết, nếu không, các biện pháp trừng phạt sẽ được áp đặt", ông Shazli nói.

Từ góc độ thể thao, Shazli cho biết mùa giải hiện tại của Malaysia đã mang đến sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn, với một số CLB đang thu hẹp khoảng cách ở nhóm dẫn đầu.

"Bốn đội dẫn đầu có số điểm rất sát nhau. Tính cạnh tranh năm nay tốt hơn năm ngoái," ông Shazli nói, đề cập đến CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), Kuching, Kuala Lumpur và Selangor.

Ông Shazli cho biết trọng tâm trước mắt của MFL là Cúp Malaysia, dự kiến ​​bắt đầu vào tháng Giêng và kết thúc vào tháng 5 năm 2026. Lời khẳng định này được đưa ra trong bối cảnh người hâm mộ lo ngại liệu các lệnh trừng phạt gần đây của FIFA đối với FAM có ảnh hưởng gián tiếp đến việc tài trợ cho giải M-League hay không.