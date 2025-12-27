Các cầu thủ MU lên tiếng về thái độ của Garnacho 27/12/2025 07:59

Một ngôi sao trong phòng thay đồ của MU từng đặt câu hỏi về thái độ của Alejandro Garnacho vào năm 2022, trước khi xảy ra mâu thuẫn lớn giữa cầu thủ người Argentina này với HLV Ruben Amorim tại Old Trafford.

Đội trưởng Bruno Fernandes tin rằng Alejandro Garnacho không có "thái độ tốt nhất" trong thời gian thi đấu cho Manchester United. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi người Argentina này đã chuyển đến Chelsea, đối thủ của Manchester United tại Premier League vào mùa hè, sau một cuộc xung đột gay gắt với HLV Ruben Amorim.

Garnacho đã khiến HLV không hài lòng sau khi công khai chỉ trích việc anh ngồi dự bị trong trận chung kết Europa League, gián tiếp bác bỏ chiến thuật của HLV người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Garnacho không chỉ làm phật lòng Amorim, mà đội trưởng Bruno Fernandes cũng đặt câu hỏi về tâm lý của cầu thủ trẻ này khi anh còn thi đấu tại Old Trafford.

Sau khi Garnacho ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu gặp Real Sociedad tại Europa League năm 2022, Bruno Fernandes đã không ngần ngại đưa ra nhận xét về Garnacho. Bruno Fernandes nói: "Garnacho chơi tốt nhưng cậu ấy biết chúng tôi kỳ vọng rất nhiều ở cậu ấy.

Garnacho còn rất trẻ và đang làm rất tốt. Đầu mùa giải, cậu ấy không đạt phong độ tốt nhất. Trong chuyến du đấu trước mùa giải, thái độ của cậu ấy không được tốt lắm. Đó là lý do tại sao Garnacho không có cơ hội cho đến bây giờ. Garnacho có được cơ hội vì cậu ấy tập luyện tốt hơn, cậu ấy có thái độ đúng đắn".

Phòng thay đồ của MU vốn đã không hài lòng về thái độ của Garnacho trước khi cầu thủ người Argentina này rời Old Trafford. ẢNH: OFFSIDE

Đây không phải là lần duy nhất Garnacho làm phiền lòng các đồng đội, như tờ The Sun đã đưa tin hồi tháng 9 rằng nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong phòng thay đồ của Manchester United đã cố gắng can thiệp vào lối chơi của tiền đạo trẻ này.

Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, bao gồm Casemiro và Harry Maguire, nằm trong số những người đã cố gắng hướng dẫn Garnacho, mặc dù những nỗ lực của họ cuối cùng đã không thành công.

Sau trận thua 1-0 của Manchester United trước Tottenham trong trận chung kết Europa League, Garnacho nói: "Cho đến khi vào đến chung kết, tôi đã chơi ở mọi vòng đấu. Và hôm nay tôi chỉ chơi 20 phút, tôi không biết nữa. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng mùa hè và xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Garnacho cũng chỉ trích chiến dịch tại Premier League của MU khi nói thêm: "Rõ ràng là điều này khó khăn với tất cả mọi người. Mùa giải của chúng tôi thật tệ. Chúng tôi không thắng được đội nào ở giải đấu. Chúng tôi thiếu rất nhiều thứ. Khi bạn không ghi bàn, bạn luôn cần nhiều hơn thế".

Tờ Athletic (Anh) đưa tin HLV Ruben Amorim đã rất tức giận và nói với Garnacho: "Cậu nên cầu mong mình có một người đại diện giỏi vào mùa hè này", trong một cuộc trao đổi trên sân tập trước trận đấu cuối cùng của mùa giải giữa MU với Aston Villa.

Sau vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng đến Chelsea vào mùa hè, Garnacho đã nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn đối với CLB và người hâm mộ vì quãng thời gian anh ở Manchester. Garnacho nói: "Gửi Manchester thân yêu. Sau 5 năm khó quên, chương đặc biệt này trong cuộc đời tôi giờ đã khép lại. Chúng ta đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc sẽ mãi ở lại trong tôi, và tôi rất biết ơn vì điều đó.

Gửi đến ban huấn luyện, nhân viên và các đồng đội, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Mỗi khi khoác lên mình chiếc áo đấu, tôi đều cống hiến hết mình. Tôi ra đi với niềm tự hào về những thành tựu chúng ta đã cùng nhau đạt được và hào hứng với những điều phía trước. Chúc CLB gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai, đồng thời tôi mong muốn cống hiến hết sức mình trong chương tiếp theo của sự nghiệp".

Kể từ khi chuyển đến đội chủ sân Stamford Bridge, Garnacho vẫn chưa thể hiện hết tiềm năng thực sự của mình cho đội bóng mới, chỉ ghi được một bàn thắng và có hai pha kiến ​​tạo ở Premier League. Trên mọi đấu trường, cầu thủ người Argentina đã có tổng cộng 13 lần ra sân, ghi được hai bàn thắng, trong đó bàn thắng còn lại đến từ trận hòa 2-2 của Chelsea với Qarabag ở Champions League.