Ronaldo đình công đến bao giờ?

(PLO)- Cristiano Ronaldo đình công đến khi nào phía Saudi Arabia đáp ứng yêu cầu của anh trong việc tăng cường lực lượng cho Al Nassr cạnh tranh tại Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo đình công trong trận thắng của Al Nassr trước Al Riyadh tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia - Saudi Pro League hôm thứ Hai - và hiện tại, quyết định về việc siêu sao người Bồ Đào Nha có thể ra sân trong trận đấu với Al Ittihad vào rạng sáng mai 7-2 hay không đã được đưa ra.

Theo đó, Cristiano Ronaldo sẽ vắng mặt trận thứ hai liên tiếp cho Al Nassr để phản đối Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) trừng phạt. Ronaldo, 41 tuổi, đã không tham gia trận thắng 1-0 của Al Nassr trước Al-Riyadh hôm thứ Hai do thất vọng với PIF, công ty sở hữu "Tứ đại gia" của bóng đá Saudi Arabia (Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad và Al Ahli), về việc PIF thiếu đầu tư vào CLB của anh, trong khi Al Hilal được rót tiền khủng chiêu mộ hàng loạt ngôi sao chất lượng.

Sự tức giận của Ronaldo càng tăng lên khi chứng kiến ​​đối thủ cạnh tranh chức vô địch với Al Nassr là AlHilal, đội đang hơn họ một điểm và một bậc trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, chiêu mộ Karim Benzema làm bản hợp đồng thứ năm trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Trong khi đó, Al Nassr hầu như không có động thái nào trong việc chiêu mộ cầu thủ ở thị trường chuyển nhượng mùa đông. Họ chỉ thực hiện hai bản hợp đồng mới, đó là Abdullah Al-Hamdan từ Al Hilal và Haydeer Abdulkareem từ Al Zawraa.

Ronaldo đình công vì cho rằng giới chủ ở Saudi Arabia phân biệt đối xử với CLB Al Nassr của anh. ẢNH: Abdullah Ahmed

Mặc dù Ronaldo đã tập luyện cùng các đồng đội Al Nassr trong tuần này, nhưng theo nhà báo danh tiếng Fabrizio Romano, CR7 sẽ không thể trở lại thi đấu để đối đầu với Al Ittihad trong trận đấu tiếp theo vào sáng mai.

Thông tin thêm cho biết thêm Ronaldo không có vấn đề gì với ban huấn luyện hay ban quản lý của Al Nassr, cũng như không có vấn đề về chấn thương hay thể lực. Tuyển thủ 41 tuổi Bồ Đào Nha vẫn "bực bội" về cách quản lý của PIF đối với một số CLB Saudi Arabia mà họ sở hữu.

Các quan chức cấp cao của Al Nassr tin tưởng Ronaldo sẽ chấm dứt cuộc đình công để thi đấu với Al Ittihad và rất sốc khi huyền thoại của MU và Real Madrid này lại tỏ ra không hài lòng với PIF. Nhưng Ronaldo, người từng 5 lần giành Quả bóng vàng, được cho là chưa nhận được sự đảm bảo chắc chắn nào về việc PIF sẽ thay đổi cách quản lý của họ, sẽ tiếp tục tẩy chay cho đến khi có sự thay đổi.

Các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tiếp tục nhưng cựu sao MU Ronaldo được cho là đã nói rõ anh sẽ yêu cầu rời đi vào tháng Sáu nếu không nhận được những lời hứa cần thiết trong nỗ lực giành chức vô địch Saudi Pro League lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Al Nassr ba năm trước.

Cristiano Ronaldo, người chỉ còn chưa đến 18 tháng hợp đồng với Al Nassr, đã ghi 117 bàn thắng trong 133 lần ra sân cho CLB. Ronaldo đã ghi 18 bàn ở Sau Pro League mùa này và đang tiến gần đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp cầu thủ.