Ác mộng của gia đình Van Persie và cơ hội cho Lingard 06/02/2026 12:13

Cựu sao của Manchester United Jesse Lingard có thể hoàn tất cuộc tái hợp với người đồng đội cũ tại Old Trafford sau chấn thương nặng nề của con trai Van Persie. Theo đó, ác mộng của gia đình Van Persie lại là cơ hội cho Lingard trở lại châu Âu chơi bóng.

Jesse Lingard, hiện là cầu thủ tự do sau khi bị CLB Seoul của Hàn Quốc chấm dứt hợp đồng, sau gần hai năm thi đấu tại K-League. Jesse Lingard đang trở thành mục tiêu của Feyenoord, nơi cựu đồng đội tại MU là Robin van Persie đang làm HLV trưởng CLB này. Lingard, 33 tuổi, đang tìm kiếm CLB mới sau khi bị CLB Seoul của Hàn Quốc chấm dứt hợp đồng vào tháng 12 năm ngoái.

Cựu ngôi sao của Manchester United và tuyển Anh đã trải qua gần hai năm ở K-League và có 67 lần ra sân cho Seoul, ghi được 19 bàn thắng và có 10 pha kiến ​​tạo. Giờ đây, Lingard đang chuyển đến một bến đỗ mới.

Trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, cầu thủ 32 lần khoác áo đội tuyển Anh Lingard đã đàm phán với một số CLB ở Anh và Ý. Nhưng gã khổng lồ Hà Lan Feyenoord đã tham gia cuộc đua sau một tổn thất nặng nề do chấn thương.

Ác mộng của gia đình Van Persie là cơ hội cho Lingard. ẢNH: Brendon Thorne/Eric Verhoeven/Soccrates

Theo tờ Mail (Anh), Robin Van Persie rất muốn tái ngộ với Lingard tại Feyenoord. Điều này diễn ra sau khi cầu thủ trẻ của Feyenoord và là con trai của Van Persie, Shaqueel, bị chấn thương có vẻ cực kỳ nghiêm trọng cách đây một tuần.

"Tình hình không khả quan lắm", Robin Van Persie nói về chấn thương của con trai sau trận thua 2-1 của Feyenoord trước Real Betis trên sân khách ở Europa League, "Các xét nghiệm cần phải cho biết chính xác tình trạng của Shaqueel, nhưng những dấu hiệu ban đầu không mấy khả quan.

Bạn sẽ cảm thấy đau lòng khi bất kỳ cầu thủ nào bị chấn thương. Hôm nay, Shaqueel, con trai tôi lại là người bị thương, đó là điều không thể tránh khỏi. Bạn luôn hy vọng điều tốt đẹp nhất, nhưng khi nghe thấy những dấu hiệu đầu tiên cho thấy điều đó không thể xảy ra, bạn sẽ rất đau lòng.

Tôi là HLV của Shaqueel, nhưng tôi cũng là cha của Shaqueel và tôi thấy điều này thật khủng khiếp. Tôi vừa là HLV vừa là cha. Thật đau lòng khi chứng kiến con trai của mình phải trải qua chuyện này".

Khoảng năm 2014, Lingard đang dần khẳng định vị trí của mình trong đội một của Manchester United, trong khi Van Persie đang dần kết thúc sự nghiệp tại Old Trafford. Mặc dù cả hai chưa từng thi đấu cùng nhau trong một trận chính thức, họ đã tập luyện cùng nhau và hơn một thập kỷ sau, họ có thể tái ngộ tại Rotterdam (Hà Lan).

Bản báo cáo cho biết thêm Lingard muốn đưa ra quyết định về CLB tiếp theo của mình vào cuối tuần tới. Tiền vệ này gần đây nhất thi đấu ở đấu trường châu Âu trong màu áo Nottingham Forest mùa giải 2022 - 2023.

Lingard được fan MU đặt biệt danh là "người ngoài hành lang". ẢNH: LINTAO ZHANG

Nottingham Forest là CLB đầu tiên Lingard gia nhập sau khi rời Manchester United, do không được đề nghị gia hạn hợp đồng. Năm 2021, Lingard có một quãng thời gian đáng nhớ tại West Ham, đội bóng cũng được cho là đang quan tâm đến anh.

Trở về quê nhà Warrington, Lingard mới đây đã nói với tờ Guardian rằng anh "mở lòng" với nhiều quốc gia khác nhau cho bước đi tiếp theo trong sự nghiệp của mình. "Châu Âu, Saudi Arabia, UAE", Lingard cho biết.