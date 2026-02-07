Amorim bị chỉ trích dữ dội khi MU gửi thông điệp tàn nhẫn 07/02/2026 06:59

HLV Ruben Amorim bị chỉ trích dữ dội sau khi trải qua một quãng thời gian thảm hại tại Manchester United trước khi bị sa thải vào tháng Giêng. "Quỷ đỏ" phát đi thông điệp tàn nhẫn khi dưới thời Michael Carrick, đội chủ sân Old Trafford đã có thể ổn định tình hình chỉ trong thời gian ngắn sau khi Amorim ra đi.

Chuyên gia bình luận của chương trình Match of the Day, huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer, tin rằng sự lột xác của Manchester United dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick đã chứng minh những lời chỉ trích trước đó dành cho Ruben Amorim là đúng đắn. Quỷ đỏ đã sa thải Amorim khỏi vị trí HLV trưởng vào tháng Giêng sau khi ông mâu thuẫn với ban lãnh đạo CLB.

Cựu HLV của Sporting đến Old Trafford vào tháng 11 năm 2024 và dẫn dắt MU xuống vị trí thứ 15, thành tích thấp nhất của họ tại Premier League, và thua Tottenham trong trận chung kết Europa League. Nhiệm kỳ của Amorim bị ảnh hưởng bởi phong độ không ổn định và lối chơi lộn xộn.

HLV người Bồ Đào Nha Amorim bị chỉ trích nặng nề vì sự thiếu linh hoạt về chiến thuật, khi ông vẫn trung thành với sơ đồ ba trung vệ trong phần lớn thời gian dẫn dắt MU, bất chấp những lời kêu gọi ông cần thể hiện sự linh hoạt hơn. Ban đầu, Darren Fletcher thay thế Amorim trong hai trận đấu, trước khi Carrick được MU bổ nhiệm đến cuối mùa giải.

Amorim bị chỉ trích dữ dội vì quá trung thành với sơ đồ 3 trung vệ khiến MU nhận thất bại nặng nề. ẢNH: Richard Pelham

Và HLV tạm quyền của MU Carrick đã có tác động ấn tượng cho đến nay với những chiến thắng trước hai đội bóng hàng đầu Premier League là Manchester City và Arsenal, trước khi giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Fulham cuối tuần trước. Quỷ đỏ hiện đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League trong bối cảnh ngày càng lạc quan rằng họ sẽ giành được suất trở lại Champions League mùa tới.

Manchester United đã không tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu kể từ mùa giải 2023 - 2024 dưới thời Erik ten Hag, khi họ bị loại ngay từ vòng bảng. Mùa giải này, thầy trò Carrick không tham gia bất kỳ giải đấu châu Âu nào, nhưng cựu tiền đạo của Newcastle United Alan Shearer đã giải thích lý do tại sao MU có mọi cơ hội trở lại Champions League mùa giải 2026 - 2027.

Alan Shearer dường như chỉ trích Amorim khi chia sẻ: "Michael Carrick đang làm một công việc tuyệt vời. Sự tiến bộ của từng cầu thủ là một trời một vực so với trước đây. Tôi nghĩ chính việc chúng tôi đặt câu hỏi cho Ruben Amorim mỗi tuần là điều hợp lý, và chúng tôi có lý do chính đáng để làm vậy vì những gì chúng tôi thấy ở Amorim so với Michael Carrick là rất đáng chú ý. Michael Carrick xứng đáng được khen ngợi.

Carrick khiến mọi người cùng làm việc hiệu quả. Họ thực sự hiểu những gì ông ấy muốn. Carrick đã chuẩn bị rất tốt và đã có ba trận đấu xuất sắc đến khó tin cho đến nay. Manchester United có cơ hội giành vị trí thứ tư và thứ năm ngoại hạng Anh. Họ đã tự đặt mình vào vị trí cạnh tranh một suất tham dự Champions League, điều đó là không thể nghi ngờ. Manchester United hiện tại khác hẳn so với vài tháng trước".

Manchester United sẽ trở lại thi đấu trên sân nhà Old Trafford gặp Tottenham đá vòng 25 Premier League vào 19 giờ 30 hôm nay 7-2. Quỷ đỏ đã không thể đánh bại Spurs kể từ tháng 10 năm 2022, nhưng Carrick khẳng định anh rất mong chờ thử thách này khi được hỏi về đội bóng của Thomas Frank trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Carrick đang hồi sinh MU. ẢNH: OFFSIDE

HLV Michael Carrick, 44 tuổi cho biết: "Tottenham chắc chắn là một đối thủ khó nhằn. Cách họ kết thúc trận đấu hôm trước (hòa Man City 2-2 sau khi bị dẫn 0-2), họ đã trải qua một thời gian dài với nhiều cầu thủ bị chấn thương, nhiều thay đổi trong đội hình, điều này khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Tottenham đang có sự trở lại của các cầu thủ, họ có những tiền đạo thực sự giỏi, luôn tìm cách kéo giãn hàng phòng ngự và dâng cao tấn công, thường xuyên xâm nhập vòng cấm. Đây là một trận đấu hơi khác so với những trận chúng tôi đã chơi trong những tuần gần đây, nhưng chúng tôi rất mong chờ trận đấu này.

Manchester United đang ở một vị trí tốt, các chàng trai đã tập luyện tốt trong tuần này. Hãy giữ vững lập trường, đừng quá tự mãn. Điều quan trọng là những gì tiếp theo. Thử thách lớn đang chờ đợi phía trước".