Điều tra - bài 2: Xe cứu thương chở khách đi chơi, đi nhậu đến chở chó, xe máy

(PLO)- Xe cứu thương bật còi, mở đèn ưu tiên nhưng không chở bệnh nhân mà chở khách đi nhậu, đi massage, thậm chí chở cả chó và xe máy. Quyền ưu tiên cứu người bị biến thành “giấy thông hành”, gây bức xúc dư luận và làm méo mó ý nghĩa nhân văn của xe cứu thương.

Theo ghi nhận của PV, nhiều xe cứu thương ngang nhiên bật còi, mở đèn ưu tiên lao qua các tuyến đường đông đúc, buộc dòng phương tiện phía trước phải nhường đường. Nhưng khi cánh cửa xe mở ra, không hề có bệnh nhân, mà là những hành khách đi nhậu, đi chơi, thậm chí mang theo thú cưng và xe máy.

Tiếng còi xe cứu thương vốn để xin đường cho sự sống nhưng ở đây lại trở thành “giấy thông hành” cho đủ thứ nhu cầu cá nhân. Khi quyền ưu tiên bị thương mại hóa, điều bị đánh cắp không chỉ là trật tự giao thông, mà là niềm tin của xã hội.