MU mất 8 cầu thủ và ngăn cản một ngôi sao ra đi 04/02/2026 06:59

(PLO)- MU mất 8 cầu thủ và ngăn cản sự ra đi của một ngôi sao khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng khép lại.

MU đã trải qua một tháng Giêng bận rộn, với ba HLV khác nhau dẫn dắt đội bóng trong khi "quỷ đỏ" liên tục hoạt động trên thị trường cho đến tận ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng giêng. Theo đó, MU mất 8 cầu thủ sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông kết thúc.

Tháng Giêng là một tháng bận rộn đối với Manchester United nhưng không phải về mặt chiêu mộ tân binh. Quỷ đỏ không có bất kỳ sự bổ sung nào cho đội hình, nhưng ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã cho phép rất nhiều cầu thủ ra đi.

Ưu tiên hàng đầu của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè dĩ nhiên là vấn đề HLV. Sau khi sa thải Ruben Amorim vào ngày 5-1, lãnh đạo CLB đã bổ nhiệm Darren Fletcher làm HLV tạm quyền. Fletcher dẫn dắt hai trận đấu trước khi Michael Carrick được giao nhiệm vụ đến hết mùa giải.

Carrick có khởi đầu vô cùng ấn tượng tại MU, giành chiến thắng trong ba trận đầu tiên tại Premier League trước Manchester City, Arsenal và gần đây nhất là Fulham. Nhưng việc tập trung vào công tác huấn luyện không ngăn cản MU thực hiện các thương vụ chuyển nhượng. Dưới đây là mọi thương vụ đã hoàn tất tại Old Trafford sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông kết thúc.

MU mất 8 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng và đó đều là những cầu thủ trẻ. ẢNH: James Gill - Danehouse

Đã bán

Ngày 17-1, Manchester United thông báo Sam Mather ký hợp đồng với CLB Kayserispor thuộc giải đấu hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ. Mather, 21 tuổi, đã gắn bó với Manchester United từ năm 7 tuổi và giành chức vô địch FA Youth Cup năm 2022.

Tiền đạo này cũng từng được cho mượn tại Rochdale và Tranmere Rovers, và hiện gia nhập Kayserispor theo hợp đồng chính thức. Mặc dù MU không nhận được phí chuyển nhượng, họ sẽ nhận được 20% từ bất kỳ thương vụ bán cầu thủ nào trong tương lai.

Người tiếp theo rời đi là Joe Hugill. Cũng là thành viên của đội hình vô địch Youth Cup của MU, tiền đạo này ký hợp đồng với CLB Kilmarnock thuộc giải Ngoại hạng Scotland với mức phí không được tiết lộ. Hugill gia nhập MU từ Sunderland vào năm 2020. Cầu thủ 22 tuổi này từng được cho mượn tại Burton Albion, Wigan Athletic, Carlisle United và Barnet.

Cuối cùng, Rhys Bennett được bán cho Fleetwood Town với mức phí không được tiết lộ. Bennett, 22 tuổi, đã trải qua mùa giải 2024 - 2025 theo dạng cho mượn tại Fleetwood và có 35 lần ra sân cho đội một. Gia nhập MU ở cấp độ U-10, trung vệ này đã nâng cao chiếc cúp Youth Cup với tư cách đội trưởng. Bennett, người có cha qua đời một cách bi thảm năm ngoái, cũng từng được cho mượn tại Stockport County.

Joe Hugill gia nhập Kilmarnock với mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ. ẢNH: OFFSIDE

Cho mượn

Về các thỏa thuận cho mượn, Harry Amass đã gia nhập Norwich City cho đến hết mùa giải trước khi dính chấn thương "nghiêm trọng" trong buổi tập. Trước đó, hậu vệ trái Amass từng được MU cho mượn tại Sheffield Wednesday, một đội bóng khác thuộc Championship.

Toby Collyer cũng chuyển sang CLB ở giải hạng hai. Sau chấn thương, tiền vệ Collyer trở lại MU từ West Bromwich Albion để rồi bây giờ tiếp tục gia nhập Hull City cho đến hết mùa giải. Trong khi đó, Ethan Wheatley gia nhập Bradford City theo dạng cho mượn sáu tháng. Trước đó, tiền đạo Wheatley được cho mượn tại Northampton Town, đội bóng cũng đang thi đấu tại League One.

Và chỉ một phút trước khi thời hạn chót của kỳ chuyển nhượng tháng giêng kết thúc, thông tin James Scanlon gia nhập Swindon Town theo dạng cho mượn đã được xác nhận. Tiền vệ Scanlon sẽ có lần đầu tiên trải nghiệm bóng đá chuyên nghiệp tại League Two. Vào cuối ngày thứ Hai, Jacob Devaney đã rời đi. St Mirren ký hợp đồng với tiền vệ này, và Devaney cũng bắt đầu hợp đồng cho mượn đầu tiên của mình.

MU suýt chút nữa có thêm bản hợp đồng cho mượn thứ sáu và đó là cầu thủ của đội 1 - Tyrell Malacia. Hậu vệ người Hà Lan chuẩn bị lên máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ để ký hợp đồng với Besiktas, nhưng giám đốc bóng đá của MU, Jason Wilcox, đã can thiệp để ngăn cản sự ra đi của anh sau chấn thương của hai hậu vệ trái khác là Patrick Dorgu và Amass.

Đã bán: Sam Mather (Kayserispor, chuyển nhượng tự do), Joe Hugill (Kilmarnock, phí chuyển nhượng không được tiết lộ), Rhys Bennett (Fleetwood Town, phí chuyển nhượng không được tiết lộ)

Cho mượn: Harry Amass (Norwich City), Toby Collyer (Hull City), Ethan Wheatley (Bradford City), James Scanlon (Swindon), Jacob Devaney (Bradford City).