Hơn 1.000 đại biểu tham gia tập huấn tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới 06/02/2026 09:19

Ngày 6-2, tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị có sự tham dự của 1.022 đại biểu, trong đó 239 đại biểu tại điểm cầu Hà Nội và 783 đại biểu tại 33 điểm cầu địa phương, là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, đơn vị làm công tác thông tin, tuyên truyền trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL, nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL. Ảnh: Quang Phúc

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL, trải qua 80 năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, Quốc hội Việt Nam không ngừng được kiện toàn, đổi mới, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào ngày 15-3-2026 (Chủ nhật).

Đánh giá vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, bà Thanh cho rằng đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ tinh thần tham gia tích cực của cử tri, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cuộc tập huấn tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Quang Phúc

Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường số và mạng xã hội phát triển nhanh, thông tin sai lệch, xuyên tạc gia tăng, công tác tuyên truyền đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi phải chuẩn bị sớm, tập huấn kỹ lưỡng và thống nhất nội dung, phương thức triển khai.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL đề nghị các cơ quan báo chí, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước như Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 28 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn 27 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, khuyến khích cử tri tích cực tham gia bầu cử; phát huy vai trò của báo chí đa nền tảng, hệ thống thông tin cơ sở, truyền thông số và mạng xã hội, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Bà Thanh cũng lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, cung cấp thông tin chính thống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương để bảo đảm thông tin thống nhất, xuyên suốt.

“Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ những người làm công tác báo chí, thông tin, tuyên truyền, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử nhiệm kỳ tới sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử”, bà Thanh nhấn mạnh.