Onana lên tiếng về tương lai tại MU: 'Hãy tin tôi đi' 26/12/2025 12:52

Andre Onana đang tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc tại Trabzonspor dưới dạng cho mượn 1 mùa giải, sau khi bị đẩy xuống vị trí thứ ba trong đội hình MU kể từ khi thủ môn Senne Lammens đến Old Trafford. Bây giờ, Onana lên tiếng về tương lai tại MU.

Andre Onana đã bóng gió rằng anh sẵn sàng chấm dứt cơn ác mộng ở Manchester United và ký hợp đồng chính thức với Trabzonspor. Onana, 29 tuổi, gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9 theo dạng cho mượn một mùa giải từ đội chủ sân Old Trafford.

Thủ môn người Cameroon đã tụt xuống vị trí thứ ba trong thứ tự ưu tiên tại Old Trafford, chỉ bắt chính một trong bốn trận mở màn của MU mùa này trước khi rời đi. HLV Ruben Amorim đã đưa Altay Bayindir lên làm thủ môn số 1 trước khi chiêu mộ Senne Lammens, người đã luôn có mặt trong đội hình chính kể từ khi chuyển đến từ Royal Antwerp với giá 18,2 triệu bảng Anh.

Onana lên tiếng về tương lai tại MU cho thấy anh muốn ở lại Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng. ẢNH: AFP

Quyết định của Amorim đã khiến Onana phải rời MU tạm thời, nhưng giờ đây điều đó có thể trở thành dài hạn. "Tôi rất hạnh phúc, hãy tin tôi đi. Tôi đang sống giai đoạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Tôi không có gì để phàn nàn, tôi rất vui khi được ở đây", Onana khẳng định, "Đôi khi tôi đang lái xe và một chiếc xe khác bất ngờ tạt đầu. "Onana, dừng lại, tôi muốn chụp ảnh".

Tôi nghĩ bụng, "Ừ, nhưng mình có thể làm theo cách khác". Nhưng khi họ nhìn thấy tôi, họ đều vui vẻ, và tôi cũng vậy. Lúc đầu thì khó khăn, nhưng giờ tôi đã hiểu rồi. Họ là những người hâm mộ của tôi, tôi yêu quý họ, và tôi yêu cảm giác này. Bởi vì họ rất nhiệt huyết.

Đó là một điều tuyệt vời. Đó là điều mà bạn không thể diễn tả được nếu không ở đây. Nhưng khoảng thời gian tôi ở đây thật sự hoàn hảo đối với tôi. Tôi rất vui khi được ở đây. Đó là một lối sống khác biệt, nhưng thật tuyệt vời. Thực sự đáng kinh ngạc, tuyệt diệu".

Onana đã ra sân trong tất cả 13 trận đấu tại giải Super Lig kể từ khi gia nhập Trabzonspor. Trabzonspor hiện đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Galatasaray 7 điểm và kém đội xếp thứ hai Fenerbahce 4 điểm .

Mặc dù cựu ngôi sao của Ajax đã gây ấn tượng, nhưng HLV Fatih Tekke vẫn lo ngại về việc Onana mạo hiểm quá nhiều khi cầm bóng. Phát biểu trên đài 61Saat, HLV Tekke của Trabzonspor tiết lộ: "Tôi đã cảnh báo Andre Onana trong hai tuần qua, cậu ấy là người mà chúng tôi thích và cậu ấy biết điều đó.

Onana là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất khi có bóng trong chân, nhưng bóng đá đòi hỏi sự tập trung cao độ. Những khoảnh khắc rất quan trọng. Tuần trước, Onana đã thực hiện hai pha xử lý mạo hiểm. Onana có thể phá vỡ hàng phòng ngự đối phương, nhưng chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến một kết quả hoàn toàn khác trong trận đấu".

Chủ tịch Trabzonspor, Ertugrul Dogan, cũng là một người hâm mộ lớn của Onana. "Ngay khi Onana đặt chân đến Trabzonspor cùng gia đình, chúng tôi đã nhận thấy rõ cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp và cảm thấy thoải mái khi thi đấu ở đây. Onana thể hiện một phẩm chất thực sự tốt", Dogan nói với HT Spor, "Các thủ môn trẻ của chúng tôi rất vui mừng khi có Onana ở đây. Sau mỗi buổi tập, Onana gần như dạy kèm riêng cho họ. Onana không làm vậy vì được yêu cầu, mà vì đó là tính cách của cậu ấy".