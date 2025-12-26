Haaland bình tĩnh phản hồi trước lời đe dọa của Pep Guardiola 26/12/2025 12:26

(PLO)- Erling Haaland bình tĩnh lên tiếng trước lời đe dọa của Pep Guardiola về cân nặng không đúng quy định, khẳng định anh sẽ duy trì cân nặng lý tưởng sau Giáng sinh.

Erling Haaland đã bình tĩnh đáp lại lời đe dọa của Pep Guardiola về thể lực của các cầu thủ Manchester City trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Tiền đạo người Na Uy khẳng định anh vẫn giữ được thể trạng tốt nhất, không hề tăng cân.

Tuyên bố của Haaland được đưa ra ngay sau khi Pep Guardiola tiết lộ rằng tất cả các cầu thủ Man City đều phải lên bàn cân để xem họ có tăng cân hay không. HLV người Tây Ban Nha xác nhận ông sẽ kiểm tra lại cân nặng của từng cầu thủ Man City sau Giáng sinh, đồng thời đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với bất kỳ ai trở lại với thể trạng không lý tưởng. Và Pep Guardiola đã thật sự làm điều đó.

Manchester City đã có một màn trình diễn thuyết phục trong trận đấu cuối cùng trước Giáng sinh, giành chiến thắng 3-0 trước West Ham United. Tuy nhiên, Pep Guardiola tin rằng kỳ nghỉ lễ có thể là thời điểm nguy hiểm đối với kỷ luật của cầu thủ, đặc biệt là về chế độ ăn uống và thể lực.

Trong bối cảnh đó, Haaland đã chọn cách phản hồi công khai thông qua mạng xã hội. Cỗ máy ghi bàn của Man City dường như muốn nhấn mạnh rằng anh không nằm trong danh sách những cầu thủ mà Pep Guardiola phải lo lắng.

Haaland vẫn bình tĩnh trước lời đe dọa của Pep Guardiola. ẢNH: AFP

Haaland đăng bài viết bâng quơ giữa lúc Pep Guardiola cảnh báo.

Ngày 25-12 (giờ Anh), Erling Haaland đã đăng một bức ảnh của mình lên mạng xã hội, cho thấy cân nặng 94,4 kg, chứng tỏ không có sự thay đổi đáng kể nào về trọng lượng của tiền đạo người Na Uy.

"Mọi thứ đều ổn!!", Haaland viết ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, như thể đang trực tiếp đáp lại tối hậu thư của HLV Pep Guardiola.

Trước đó, Guardiola tuyên bố rằng những cầu thủ trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh "quá béo" sẽ bị loại khỏi đội hình thi đấu với Nottingham Forest vào thứ Bảy (ngày 27-12) tại Premier League. Tuyên bố này ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng và trở thành chủ đề bàn luận nóng hổi. Cuối cùng, Pep Guardiola đã làm thật.

2. Haaland, giáng sinh và tính chuyên nghiệp

Điều thú vị là, chỉ vài ngày trước Giáng sinh, Haaland đã thu hút sự chú ý của người dân Manchester. Anh hóa trang thành ông già Noel, xuống đường và phát quà cho trẻ em, tạo nên một bầu không khí ấm áp ở trung tâm thành phố.

Tiền đạo 25 tuổi này cũng thừa nhận anh rất thích không khí Giáng sinh. "Tôi yêu sự ấm áp và thoải mái mà Giáng sinh mang lại," Haaland nói.

Nhưng ẩn sau bầu không khí thoải mái đó, Haaland vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp cao độ. Thành tích ghi bàn ổn định của Haaland mùa này đã khẳng định anh là tiền đạo nguy hiểm nhất Premier League.

3. Cỗ máy ghi bàn trong thời khắc chuyển giao lực lượng của Man City

Kể từ khi gia nhập Manchester City vào năm 2022, Haaland liên tục phá vỡ hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Mùa giải này, anh dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League với 19 bàn thắng. Mới đây, anh cũng trở thành cầu thủ đạt 100 bàn thắng ở giải ngoại hạng Anh nhanh nhất, chỉ sau 111 trận đấu.

Tổng cộng, Haaland đã ghi được 149 bàn thắng và 25 pha kiến ​​tạo trong 169 lần ra sân cho Man City ở tất cả các giải đấu. Mặc dù hiện tại Man City đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, Haaland thừa nhận đội bóng đang bước vào một giai đoạn mới sau sự ra đi của một số cầu thủ chủ chốt vào mùa hè năm ngoái.

"Rất nhiều cầu thủ quan trọng đã ra đi, vì vậy các cầu thủ mới phải thích nghi, và những người trong chúng tôi đã ở đây lâu năm phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn", Haaland nói, "Chúng tôi không còn là đội bóng như trước nữa, nhưng chúng tôi phải tận dụng điều đó như một điểm mạnh. Quan trọng nhất là chúng tôi phải tiếp tục giành chiến thắng".