Lãnh đạo bóng đá Malaysia không thể từ chức hàng loạt 29/12/2025 12:10

(PLO)- Nhà phân tích bóng đá Malaysia cho rằng việc hàng loạt thành viên FAM từ chức khó có thể xảy ra nếu không có sự thúc đẩy từ nội bộ.

Áp lực từ bên ngoài không thể buộc ban lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) phải từ chức hàng loạt sau cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) "tuýt còi" và trừng phạt.

Nhà phân tích thể thao Malaysia Pekan Ramli cho biết các thành viên ban chấp hành bóng đá Malaysia (exco) không giữ chức vụ quan trọng và các thành viên liên kết không giữ chức vụ trong FAM là những người phải thúc giục ban lãnh đạo chịu trách nhiệm.

Ông Pekan Ramli cho rằng việc yêu cầu từ chức hàng loạt, đặc biệt là từ các thành viên ban chấp hành không liên quan đến cuộc khủng hoảng, là không thực tế và không công bằng.

Chuyên gia Pekan Ramli phân tích: "Tôi tin chắc rằng có những thành viên ban chấp hành không đồng ý với việc bị gây áp lực buộc phải từ chức. Một số người trong số họ mới được bổ nhiệm gần đây, và tôi cũng tin rằng có những người đang giữ vững nguyên tắc của mình, đặt câu hỏi tại sao họ phải từ chức khi đây không phải là lỗi của họ".

Chuyên gia Pekan Ramli tin rằng lãnh đạo FAM sẽ không từ chức hàng loạt. ẢNH: NST

Ông Pekan cho biết nhiều thành viên có thể không lường trước được cuộc khủng hoảng sẽ leo thang đến mức nghiêm trọng như vậy. "Trong tình huống này, tôi cho rằng ban lãnh đạo cấp cao và các thành viên liên kết khác là những người phải gánh vác trách nhiệm quan trọng sau cuộc khủng hoảng này", ông Pekan Ramli tiếp tục.

Ông nói rằng trong khi một số thành viên ban chấp hành đặt câu hỏi về áp lực phải từ chức, thì tiếng nói của họ "dường như bị bịt miệng". "Chúng ta không nên ép buộc họ, bởi vì họ nên hành động một cách tự nguyện, có ý thức và hối hận.

Tuy nhiên, tôi tin rằng sẽ rất khó để họ từ chức. Nhưng nếu các thành viên ban chấp hành không giữ các chức vụ quan trọng và các bên liên quan khác thúc đẩy điều đó, thì điều đó có thể xảy ra. Câu hỏi đặt ra là, họ dũng cảm đến mức nào?", ông Pekan Ramli nhận định.

Chuyên gia Pekan nhấn mạnh rằng ban chấp hành và các thành viên liên kết phải đoàn kết để tạo ra sự thay đổi nếu họ "thực sự yêu thích môn thể thao này".

Cuối tuần trước, nhà bình luận bóng đá Malaysia Zakaria Rahim đã kêu gọi ban lãnh đạo FAM từ chức tập thể để chịu trách nhiệm về vụ bê bối dẫn đến việc FAM và các cầu thủ liên quan bị FIFA trừng phạt. Ông Zakaria cho rằng ban chấp hành FAM nên gạt bỏ cái tôi cá nhân và từ chức nếu họ thực sự quan tâm đến tương lai của bóng đá Malaysia.