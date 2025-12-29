‘MU và Arsenal không muốn tôi, giờ tôi là cầu thủ ghi bàn hàng đầu' 29/12/2025 07:01

(PLO)- "MU và Arsenal không muốn tôi, giờ tôi là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở Premier League", đó là ai?

Cựu cầu thủ của MU và Arsenal Danny Welbeck hiện đang trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp tại Premier League. Welbeck đã vào sân từ ghế dự bị trong trận Brighton trong trận thua Arsenal 1-2 ở vòng 18 Premier League trên sân khách Emirates vào cuối tuần qua. Đội bóng có biệt danh "Chim mòng biển" từng hành quân đến sân Emirates trong mùa giải này, nơi họ bị đánh bại 2-0 ở Carabao Cup hồi tháng 10.

Tiền đạo 35 tuổi đang có phong độ cao của Brighton Danny Welbeck đã góp mặt trong trận đấu đó, vào sân từ băng ghế dự bị trong tiếng vỗ tay và những lời hô vang đầy ngưỡng mộ từ người hâm mộ của CLB cũ.

Welbeck từng chung phòng thay đồ với HLV Mikel Arteta của Arsenal trong nhiều năm. Cầu thủ người Anh đang có phong độ tốt nhất trong sự nghiệp, ghi được 7 bàn thắng trong 16 lần ra sân ở Premier League mùa này, dù hiện đang gặp vấn đề về chấn thương lưng.

Welbeck ghi được trung bình 0,64 bàn thắng mỗi 90 phút với tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng là 28%, đưa anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ năm tại giải đấu hàng đầu nước Anh mùa này. Welbeck cũng thể hiện phong độ ấn tượng tương tự ở mùa giải trước với 10 bàn thắng sau 30 lần ra sân ở Premier League. Chuỗi phong độ cao gần đây của Welbeck làm dấy lên những đồn đoán về khả năng anh có một suất trong đội tuyển Anh của Thomas Tuchel tham dự World Cup 2026.

Phần lớn số lần khoác áo đội tuyển Anh của Welbeck là vào giai đoạn đầu sự nghiệp khi anh còn chơi cho Manchester United. Tiền đạo đầy triển vọng khi đó đã hiện thực hóa ước mơ thời thơ ấu khi Sir Alex Ferguson đưa anh lên đội một vào cuối những năm 2000.

Welbeck là cựu cầu thủ của MU và Arsenal, hiện đang chơi cho Brighton. ẢNH: EPA

Bước đột phá của Welbeck đến vào mùa giải 2011/12 khi anh ghi được 12 bàn thắng, đây vẫn là thành tích ghi bàn tốt nhất của anh cho đến nay. Welbeck đã giành được một số danh hiệu lớn trong thời gian thi đấu tại Old Trafford, bao gồm cả chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2012/13, mặc dù tương lai của anh tại MU đã bị đặt dấu hỏi sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ.

Trong thời gian ngắn ngủi David Moyes dẫn dắt MU, Welbeck thường xuyên được bố trí chơi ở cánh và cơ hội ra sân của anh càng bị hạn chế hơn khi Louis van Gaal nắm quyền. Điều đó dẫn đến việc Welbeck thực hiện vụ chuyển nhượng gây sốc trị giá 16 triệu bảng Anh vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng năm 2014 sang đối thủ Arsenal.

Sau đó, khi giải thích về quyết định táo bạo rời bỏ CLB thời thơ ấu của mình, Welbeck nói: "Vào thời điểm đó, tôi thường chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái trong sơ đồ 4-4-2 của Manchester United, điều này rất khó khăn đối với tôi vì tôi không thể tạo ra ảnh hưởng gì đến trận đấu. Tôi có thể chơi hết khả năng của mình nhưng điều đó không tốt cho đội. Tôi có thể tạo ra tác động lớn hơn khi chơi ở vị trí sở trường".

Welbeck tiếp tục: "Bạn bắt đầu có những suy nghĩ đó, nhưng lúc đó bạn vẫn phải đi tập luyện và tôi vẫn luôn cống hiến 100% sức lực trong mỗi trận đấu - đó là con người tôi, tôi sẽ không thay đổi điều đó. Nhưng bạn bắt đầu nghĩ về điều gì là tốt nhất cho bản thân."

HLV Van Gaal của Manchester United khi đó đã không ngần ngại chỉ trích Welbeck, nói rằng: "Sau thời gian cho mượn tại Sunderland, Welbeck đã chơi ba mùa giải ở Manchester United nhưng cậu ấy không có thành tích như Robin Van Persie hay Wayne Rooney và đó là tiêu chuẩn ở CLB này”.

Welbeck, quyết tâm dập tắt những lời chỉ trích, trở thành cầu thủ được người hâm mộ Arsenal yêu thích nhờ một số bàn thắng quan trọng, bao gồm ba bàn thắng vào lưới đội bóng cũ MU và hai lần vô địch FA Cup. Nhưng 5 năm của anh ở đội chủ sân Emirates lại bị ảnh hưởng bởi những chấn thương liên tiếp.

Welbeck rời Arsenal vào năm 2019 sau khi bị gãy mắt cá chân trong giai đoạn vòng bảng Europa League, ghi được 32 bàn thắng trong 126 lần ra sân cho "pháo thủ thành London. Sau đó, Welbeck có mùa giải 2019/20 đầy khó khăn tiếp theo với Watford khi đội bóng xuống hạng.

Welbeck đã đưa ra một trong những quyết định sáng suốt nhất sự nghiệp của mình khi gia nhập Brighton theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 10 năm 2020, khi HLV Graham Potter vẫn còn dẫn dắt đội bóng. Kể từ đó, Welbeck đã có nhiều lần ra sân và ghi nhiều bàn thắng hơn cho Brighton so với cả hai ông lớn của Premier League (MU và Arsenal) mà anh từng khoác áo trước đây, với 44 bàn thắng trong 179 trận đấu. Mặc dù tỷ lệ ghi bàn không quá ấn tượng, nhưng hai mùa giải gần đây đã chứng kiến ​​cựu tuyển thủ Anh trưởng thành hơn trong khâu dứt điểm.

Mùa giải này, Welbeck đang trên đà đạt được số bàn thắng hai chữ số trong tất cả các giải đấu lần thứ năm trong sự nghiệp. Chia sẻ về chuỗi ghi bàn ấn tượng của mình, Welbeck nói với tờ The Argus hồi đầu mùa giải: "Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với tôi là sự ổn định khi được ra sân thường xuyên và có được nhịp độ thi đấu tốt hết trận này đến trận khác.

Thật không may, trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã gặp phải một số chấn thương khá nghiêm trọng, có lẽ đã làm gián đoạn sự nghiệp của tôi, và điều đó rất khó khăn. Bạn phải cố gắng lấy lại phong độ, phải cố gắng lấy lại thể lực thi đấu và những thứ tương tự. Nhưng hai năm gần đây thực sự rất tốt, tôi cảm thấy rất ổn. Mong rằng điều này sẽ tiếp tục".