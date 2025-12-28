Mainoo đối mặt với lời cảnh báo nghiêm khắc từ MU 28/12/2025 12:59

Kobbie Mainoo chưa đá chính trận nào tại Premier League mùa này dưới thời HLV Ruben Amorim tại MU, và Bayern Munich cùng Napoli đang theo dõi tình hình của anh. Bây giờ, Mainoo đối mặt với lời cảnh báo nghiêm khắc từ MU.

Theo đó, Kobbie Mainoo vừa nhận được một bài học thực tế phũ phàng khi những đồn đoán về tương lai của anh tại Manchester United vẫn tiếp diễn. Cầu thủ 20 tuổi người Anh là một trong những nhân vật được bàn tán nhiều nhất tại Old Trafford mùa giải này, dù hiếm khi ra sân, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Mainoo chưa được Ruben Amorim cho đá chính một trận nào ở Premier League mùa này và chỉ có một lần ra sân chính thức trên mọi đấu trường trong trận thua đầy bất ngờ trước đội bóng hạng Tư Grimsby Town ở Carabao Cup hồi tháng 8. Mặc dù thời gian thi đấu hạn chế, tuyển thủ Anh vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý từ các ông lớn châu Âu như Napoli và Bayern Munich, những đội bóng đang theo dõi sát sao tình hình của anh.

Thậm chí Mainoo còn tìm cách chuyển đến một CLB khác theo dạng cho mượn vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, làm dấy lên nghi ngờ về vị trí của anh trong kế hoạch của HLV Amorim. Tuy nhiên, chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha tuần này khẳng định Mainoo vẫn là một phần không thể thiếu trong tầm nhìn của ông về CLB, thậm chí còn gọi anh là "tương lai của Manchester United".

Mainoo nhận cảnh báo nghiêm khắc từ MU. ẢNH: CAMERA SPORT

Tuy nhiên, cựu tiền đạo Premier League Dean Saunders tin rằng sự thổi phồng dành cho Mainoo đã vượt xa những gì cầu thủ này thực sự đạt được, đồng thời đặt câu hỏi liệu Amorim có thực sự nghiêm túc với những gì ông nói về Mainoo hay không.

Trả lời phỏng vấn trên talkSPORT, Dean Saunders cho biết: "Tôi chưa từng thấy cầu thủ nào được lên sóng và được báo chí nhắc đến nhiều như vậy mà không hề ra sân thi đấu. Kobbie Mainoo xuất hiện trên trang nhất của báo mỗi ngày. Mainoo thế này, Mainoo thế kia, trong khi cậu ấy chưa đá chính kể từ trận gặp Grimsby trên sân khách ở cúp FA, trận đấu mà Manchester United bị loại.

Họ chơi tệ hại trước Grimsby và tôi nghĩ đôi khi, với tư cách là một HLV, bạn xem trận đấu đó và nghĩ, "thế là hết rồi, cậu ấy (Mainoo) sẽ không bao giờ được ra sân nữa". Ông ấy (Amorim) đã cho Bruno Fernandes chơi ở vị trí đó cùng với Casimero và cậu ấy (Mainoo) không có cơ hội ra sân.

Chuyện này sẽ không kéo dài mãi đâu, vì Mainoo đã từng khoác áo đội tuyển Anh và thể hiện được tiềm năng của mình. Mainoo đã ghi được một vài bàn thắng đẹp, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy thực sự hiểu rõ vị trí đó. Amorim chỉ đơn giản là nói, "Tôi đã quá mệt mỏi với chuyện này mỗi ngày rồi. Mainoo thế này, Mainoo thế kia. Tôi sẽ chấm dứt chuyện này bằng cách nói thẳng rằng cậu ta sẽ không đi đâu cả"".

HLV Ruben Amorim của MU từng khẳng định, "Tôi cảm thấy Mainoo sẽ là tương lai của Manchester United. Cậu ấy chỉ cần chờ đợi cơ hội của mình và mọi thứ trong bóng đá có thể thay đổi chỉ trong vài ngày. Kobbie Mainoo sẽ có cơ hội như mọi khi. Mainoo đã chơi ở nhiều vị trí khác nhau, cậu ấy có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, có thể chơi với sơ đồ ba hậu vệ, hoặc chơi như ở trận đấu trước - vị trí của Mason Mount trong trận này gặp Aston Villa".

Sau đó, HLV Amorim đã bác bỏ những đồn đoán về việc Mainoo rời Old Trafford vào tháng tới, đó như lời cảnh báo nghiêm khắc rằng Mainoo sẽ không được ra đi như mong muốn của mình. Amorim nói, "Nếu chúng tôi không có người thay thế, sẽ rất khó để Mainoo ra đi. Ngay cả khi có đủ đội hình, chúng tôi vẫn thiếu người để bù đắp cho những sự cố có thể xảy ra. Vì vậy sẽ rất khó để ai đó rời CLB nếu chúng tôi không có người thay thế".

Tuy nhiên, dù gần đây phải nghỉ thi đấu vì chấn thương bắp chân, vẫn có những câu hỏi xoay quanh việc tại sao Mainoo không thể giành được một suất trong đội hình xuất phát của Amorim. Saunders cho rằng một hợp đồng cho mượn ngắn hạn ở nước ngoài có thể có lợi cho tiền vệ này, đồng thời nhận định Ý là địa điểm lý tưởng để Mainoo phát triển.

Saunders nói thêm: "Mainoo đã thể hiện tiềm năng, nhưng đây là Manchester United mà chúng ta đang nói đến. Họ đang cố gắng giành chiến thắng trong mọi giải đấu mà họ tham gia. Họ là một CLB lớn và ở vị trí số 6 đó, bạn phải luôn cảnh giác với mọi tình huống. Tôi nghĩ, đối với một cầu thủ trẻ, việc học hỏi điều đó rất khó trừ khi Mainoo được ra sân mỗi tuần. Tôi nghĩ bạn sẽ thành công nếu đến Napoli hoặc một đội bóng Ý nào đó tương tự".