Đình Bắc: 'Tôi sẽ sinh hoạt khoa học để có phong độ tốt nhất' 28/12/2025 12:36

(PLO)- Cầu thủ vừa giành quả bóng bạc Nguyễn Đình Bắc khẳng định sẽ tập luyện chăm chỉ, sinh hoạt khoa học để có trạng thái và phong độ tốt nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ tại giải U-23 châu Á.

Ngày 28-12, thông tin từ liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 27-12 (giờ địa phương), U-23 Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Doha (Qatar), khởi động giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á 2026.

VFF thông tin, sau một ngày ổn định nơi lưu trú, nghỉ ngơi và tập các bài bổ trợ hồi phục thể lực trong phòng gym khách sạn, các cầu thủ U-23 Việt Nam tỏ ra rất hào hứng khi được trở lại sân cỏ. Không khí buổi tập diễn ra sôi nổi, tích cực và tập trung cao độ. Các cầu thủ đều nỗ lực hoàn thành trọn vẹn giáo án và cố gắng đáp ứng các yêu cầu của ban huấn luyện.

Trong buổi tập kéo dài gần 2 tiếng, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự đã chủ động đẩy cao khối lượng vận động lên mức tối đa, nhằm giúp các cầu thủ nhanh chóng giải phóng sức ỳ, đồng thời tăng tốc quá trình thích nghi với điều kiện thời tiết và múi giờ tại Qatar.

HLV Kim Sang-sik cùng bóng đá Việt Nam trải qua năm 2025 đại thành công. ẢNH: VFF

Chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt và tâm lý rất tích cực. “Chúng tôi đang rất hào hứng bước vào giai đoạn tập huấn tại Qatar trước khi lên đường sang Saudi Arabia tham dự giải U-23 châu Á 2026. Đây là giai đoạn quan trọng nên chúng tôi đều tập trung tối đa”, Đình Bắc chia sẻ.

Nói về việc thích nghi với sự chênh lệch múi giờ giữa Qatar và Việt Nam, Đình Bắc cho rằng đây là thử thách nhưng không phải trở ngại quá lớn. “Múi giờ lệch 4 tiếng khiến chúng tôi có những thời điểm mệt mỏi, nhưng với cầu thủ chuyên nghiệp, toàn đội đang cố gắng điều chỉnh sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý. Tất cả đều rất quyết tâm và đặt mục tiêu cao cho giải U-23 châu Á năm nay”, tiền đạo sinh năm 2004 vừa giành quả bóng bạc Việt Nam cho hay.

Đình Bắc xem giải U-23 châu Á vào đầu năm 2026 là bài kiểm tra quan trọng cho tập thể U-23 Việt Nam khi bước ra đấu trường châu lục. “Đây là dịp để toàn đội kiểm tra năng lực và bản lĩnh thi đấu ở cấp độ châu Á. Tôi hy vọng toàn đội sẽ cùng nhau quyết tâm, thi đấu tốt và giành những kết quả tích cực cho bóng đá Việt Nam”, Đình Bắc khẳng định.

Đình Bắc quyết tâm cùng U-23 Việt Nam thi đấu tốt tại U-23 châu Á. ẢNH: VFF

Trước sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ sau những thành công cùng U-22 (vô địch SEA Games 33), U-23 Việt Nam (vô địch U-23 Đông Nam Á) trong năm 2025, Đình Bắc khẳng định áp lực chính là động lực để bản thân nỗ lực nhiều hơn. Đình Bắc nêu quyết tâm., “Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ, sinh hoạt khoa học để có trạng thái và phong độ tốt nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ. Với tôi, danh hiệu cá nhân là sự ghi nhận, nhưng thành tích của tập thể luôn là điều quan trọng nhất”.

Theo kế hoạch được VFF chia sẻ, U-23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu nội bộ với U-23 Syria nhằm rà soát, kiểm tra nhân sự và lối chơi lần cuối trước khi di chuyển sang Saudi Arabia tham dự giải U-23 châu Á 2026 vào ngày 2-1-2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận đầu tiên tại bảng A vào ngày 6-1 gặp Jordan, trong một bảng đấu còn có chủ nhà Saudi Arabia và Kyrgyzstan.