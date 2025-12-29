7 bản hợp đồng tuyệt vời nhất của MU 29/12/2025 07:29

(PLO)- 7 bản hợp đồng tuyệt vời nhất của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, bao gồm cả Bruno Fernandes.

Trong suốt lịch sử của mình, MU đã thực hiện vô số bản hợp đồng chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông (tháng Giêng). Hãy cùng điểm qua 7 bản hợp đồng tuyệt vời nhất của MU trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải.

Các CLB của Premier League có thể tận dụng kỳ chuyển nhượng mùa đông, hay kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải, mở cửa đúng ngày đầu năm mới, để tăng cường đội hình. Cho đến nay, một số CLB Premier League đã chiêu mộ cầu thủ mới. Manchester United được cho là đang quan tâm đến một số cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

7 bản hợp đồng tuyệt vời nhất của MU trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng đã được chỉ ra. ẢNH: BOLA

Trên thực tế, MU có xu hướng khá tích cực về việc chiêu mộ cầu thủ giữa mùa giải trong suốt lịch sử của mình. Một số cầu thủ được MU đưa về trong mùa đông đã thể hiện những màn trình diễn ấn tượng tại Old Trafford. Họ là ai?

Hãy cùng nhìn lại những bản hợp đồng thần kỳ của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng xuyên suốt lịch sử của họ. Dưới đây là bảy bản hợp đồng thành công giữa mùa giải của Quỷ đỏ thành Manchester.

Henrik Larsson

Henrik Larsson gia nhập Manchester United theo dạng cho mượn từ Helsingborg vào tháng 1 năm 2007. Anh đến Old Trafford ở tuổi 35.

Tiền đạo người Thụy Điển Larsson. ẢNH: AFP

Mặc dù đã lớn tuổi, những màn trình diễn của Larsson tại Old Trafford vẫn vô cùng ấn tượng. Tiền đạo người Thụy Điển ghi được ba bàn thắng trong 13 lần ra sân.

Thật không may, Larsson phải trở lại Helsingborg vào tháng 3 năm 2007. HLV Sir Alex Ferguson đã cố gắng giữ tiền đạo này đến cuối mùa giải, nhưng Larsson đã hứa sẽ trở lại CLB chủ quản.

2. Louis Saha

Louis Saha đã thu hút sự chú ý của MU trong nửa đầu mùa giải 2003/2004. Anh ghi 15 bàn thắng trong 22 lần ra sân cho Fulham và sau đó chuyển đến Old Trafford với giá 12,4 triệu bảng Anh.

Saha đã có khởi đầu mạnh mẽ trong sự nghiệp tại Manchester United, ghi được 7 bàn thắng trong 10 trận đá chính đầu tiên. Tuy nhiên, thời gian của anh tại "quỷ đỏ" lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương.

Tiền đạo người Pháp ghi 42 bàn thắng trong 142 lần ra sân cho MU. Anh đã giành được hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn và Champions League trước khi chuyển đến Everton vào năm 2008.

Tiền đạo người Pháp Saha. ẢNH: AFP

3. Paul Scholes

Paul Scholes bắt đầu sự nghiệp tại học viện đào tạo trẻ của Manchester United. Anh là một phần của thế hệ vàng huyền thoại "Class of 92".

Sau khi đạt được nhiều thành công, Paul Scholes quyết định giải nghệ vào cuối mùa giải 2010/2011. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã ký hợp đồng lại với Scholes trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2012.

Scholes đã giúp Manchester United giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải đó. Anh chỉ chính thức giải nghệ vào năm 2013, sau khi chơi 499 trận ở Ngoại hạng Anh.

4. Juan Mata

Juan Mata được Manchester United mua từ Chelsea vào tháng 1 năm 2014. Vào thời điểm đó, Quỷ đỏ đã phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để đưa Mata đến Old Trafford.

Mata khoác áo MU được chín mùa giải. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã ghi 51 bàn thắng và có 47 pha kiến ​​tạo trong 276 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Không chỉ vậy, tiền vệ có biệt danh El Mago này còn thành công mang về nhiều danh hiệu cho Manchester United, bao gồm FA Cup, Europa League, League Cup và Community Shield.

Mata gia nhập MU từ Chelsea. ẢNH: AFP

5. Patrice Evra

Patrice Evra gia nhập Manchester United từ AS Monaco vào tháng 1 năm 2006. Ban đầu anh gặp khó khăn trong việc thích nghi với bóng đá Anh và có màn ra mắt rất tệ trước Manchester City.

Tuy nhiên, hậu vệ người Pháp cuối cùng đã trở thành trụ cột tại Manchester United, khẳng định vị thế của mình như một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới.

Trong chín năm thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford, Evra đã giành được 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 Cúp Liên đoàn, FIFA Club World Cup và Champions League. Mùa hè năm 2014, Evra rời MU chuyển đến Ý chơi cho Juventus.

6. Nemanja Vidic

Nemanja Vidic sẽ luôn được coi là một trong những bản hợp đồng xuất sắc nhất của Sir Alex Ferguson tại Manchester United. Trung vệ người Serbia này được "quỷ đỏ" chiêu mộ từ Spartak Moscow với giá 7 triệu bảng Anh vào tháng 1 năm 2006.

Vidic đã tạo nên một cặp trung vệ đáng gờm cùng với Rio Ferdinand ở trung tâm hàng phòng ngự của MU. Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong thành công của MU qua nhiều năm.

Vidic đã có 300 lần ra sân và giành được 10 danh hiệu lớn trong tám năm rưỡi thi đấu tại Old Trafford. Sau đó, Vidic gia nhập Inter Milan vào năm 2014.

7. Bruno Fernandes

Bruno Fernandes vẫn đang là một thành viên chủ chốt, là đội trưởng của Manchester United. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã tạo ra tác động tức thì sau khi gia nhập Quỷ đỏ vào tháng 1 năm 2020.

Manchester United đã chiêu mộ Bruno Fernandes từ Sporting CP với mức phí chuyển nhượng được cho là 67,6 triệu bảng Anh.

Sự hiện diện của Bruno Fernandes đã góp phần đáng kể vào thành tích của Quỷ Đỏ. Tính đến nay, Bruno Fernandes đã ghi được 47 bàn thắng và có 34 pha kiến ​​tạo trong 106 lần ra sân cho Manchester United.