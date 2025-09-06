Vòng loại U-23 châu Á: U-23 Việt Nam thắng khó Singapore, chờ tranh nhất bảng với Yemen 06/09/2025 21:19

(PLO)- U-23 Việt Nam đã gặp "kèo" cực khét đến từ Singapore và thắng khó 1-0.

U-23 Singapore, một tập thể trẻ trên dưới đôi mươi, từng “trốn” giải U-23 Đông Nam Á trong lần U-23 Việt Nam lên ngôi vô địch, ấy vậy mà hôm nay đã làm thầy trò HLV Kim Sang-sik đau đầu.

Rất may Văn Thuận cũng có bàn cho U-23 Việt Nam ở phút 79 sau nỗ lực tột độ của toàn đội trong thế trận bế tắc.

U-23 Việt Nam gần như bế tắc tìm đường vào lưới đội trẻ Singapore. Ảnh: CTP

U-23 Singapore không còn ngây ngô phạm lỗi trong vùng cấm như trận thua Yemen nữa. Lần này đối đầu với U-23 Việt Nam nhà vô địch Đông Nam Á họ đã thể hiện cứng rắn, lối chơi có tổ chức cao và những chân sút U-23 Việt Nam không thể xuyên thủng được.

U-23 Việt Nam chơi đội hình 3-4-3, trong đó HLV Kim Sang-sik thay đổi 6 vị trí so với trận thắng Bangladesh 2-0. Trong danh sách này những cầu thủ già dặn kinh nghiệm như Văn Khang, Văn Trường, càn lướt giỏi như Viktor Lê, Đình Bắc... đều đá đội hình xuất phát.

HLV Kim Sang-sik đưa đội hình xuất phát mạnh nhất.

Tuy nhiên sau trận đầu thua ngớ ngẩn thì U-23 Singapore đã là một tập thể đúng mà bóng đá Singapore trong quá khứ từng có được, đó là tính khoa học và sự mạnh mẽ. Khi U-23 Việt Nam chơi phối hợp nhóm nhỏ thì họ không cuốn vào, giữ cự ly và săn bóng rất chuẩn.

Khi U-23 Việt Nam chơi chuyền trung và dài thì họ cũng kéo giãn đội hình bắt người rất tốt.

Cũng may Văn Thuận vào sân đầu đầu hiệp 2 và tỏa sáng đúng lúc giữa lúc mọi thứ có vẻ bế tắc.

Dẫu sao U-23 Việt Nam vẫn có hai chiến thắng và quan trọng là duy trì ngôi đầu trước lượt trận cuối đá tranh nhất bảng với Yemen.

U-23 Yemen (đỏ) cũng có hai chiến thắng nhưng chưa thấy đòn sở trường của họ. Ảnh: CTP

Còn với Yemen, đây là đội trẻ rất quái, họ chưa thể hiện gì nhiều cả. Yemen đang giấu bài và chờ U-23 Việt Nam. Cách của họ từng thể hiện rất nhiều lần khi đến Việt Nam đá vòng loại.

Yemen thắng Bangladesh 1-0 ở phút 90+4 do công Esam Al Awami. Trận này hầu như đến phút 70, Yemen mới bắt đầu “siết” vì họ không muốn lộ bài và họ đã có trận thắng thứ hai. Điều kiện bảng đấu và “trình” của Yemen cho phép họ làm điều này: giấu bài và chờ U-23 Việt Nam.

Như vậy với U-23 Việt Nam sau hai trận toàn thắng như Yemen nhưng Việt Nam ở ngôi đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn

Lượt trận cuối U-23 Việt Nam sẽ đối mặt với một Yemen vẫn còn là ẩn số. Đó sẽ là trận chung kết bảng đúng nghĩa. Lúc đấy Yemen sẽ thể hiện đúng những gì mình có. Một Yemen sẽ rất khác hai trận họ đã thắng Singapore và Bangladesh.

+Thứ tự bảng C sau 2 lượt trận: 1- Việt Nam (6 điểm, hiệu số bàn thắng/bại 3/0), 2- Yemen (6 điểm, 3/1), 3- Singapore (0 điểm, 1/3), 4- Bangladesh (0 điểm, 0/3).

+Lịch đấu lượt trận cuối ngày 9-9, sân Việt Trì: Bangladesh- Singapore (16 giờ), Yemen- Việt Nam (19 giờ).