Vòng loại U-23 châu Á, bảng C: U-23 Singapore trưởng thành lên và thách thức U-23 Việt Nam 06/09/2025 05:39

(PLO)- U-23 Việt Nam sẽ chạm trán với một U-23 Singapore không bị áp lực, một trận đấu khó.

19 giờ ngày 6-9 trên sân Việt Trì, U-23 Việt Nam đá trận thứ 2 bảng C gặp U-23 Singapore. Mong Singapore chơi một trận ra trò để qua đó, U-23 Việt Nam phải thể hiện vượt qua chính mình mới có kết quả tốt được.

Hai cặp đấu lượt trận thứ 2 bảng C, vòng loại U-23 châu Á: U-23 Yemen - U-23 Bangladesh (16 giờ), U-23 Việt Nam - U-23 Singapore (19 giờ).

Sau lượt trận đầu U-23 Việt Nam đang ở ngôi đầu bảng khi thắng Bangladesh 2-0, còn Yemen thắng Singapore 2-1.

U-23 Singapore sẽ "nắn gân" nhà đương kim vô địch Đông Nam Á- U-23 Việt Nam tối 6-9? Ảnh: AFC

Tiếc cho đối thủ của U-23 Việt Nam tối 6-9, nếu như không có sự ngây ngô trong truy cản bóng trong vùng cấm để dẫn đến thua bàn ở hai tình huống phạt đền, thì U-23 Singapore là một đội hoàn hảo.

U-23 Singapore là tập thể trẻ tuổi nhất trong 4 đội bảng C. Hầu hết cầu thủ tuổi 20, 1 cầu thủ tuổi 21, 2 cầu thủ tuổi 17 và 1 cầu thủ tuổi 16.

Hai tình huống Singapore phạm lỗi dẫn đến phạt đền ở hiệp 1 trong trận thua Yemen 1-2 đều do 2 cầu thủ tuổi 17 và 16 gây ra. Đó là hai pha tranh bóng, phá bóng bằng việc vô tư quét chân trụ “đối phương” một cách rất hồn nhiên dẫn đến phạt đền và thua 2 bàn từ hai tình huống non nớt.

U-23 Việt Nam cần thể hiện sắc nét và nhiệt hơn. Ảnh: AFC

Tuy nhiên các học trò HLV Firdous Kassim nhất định sẽ “bị mắng”, hoặc dạy bảo để khôn ngoan hơn trong tranh chấp trong vùng cấm cầu môn nhà.

Ngoại trừ 2 tình huống khờ dại dẫn đến 2 bàn thua, U-23 Singapore thể hiện trước Yemen rất ổn, nhất là sức mạnh cơ bắp, độ bền không hề thua kém, cùng với đó là tuân thủ đấu pháp rất tốt, giữ cự ly đội hình rất ấn tượng. U-23 Singapore cũng thể hiện tinh thần thi đấu cực cao, theo kiểu không bao giờ gục ngã.

U-23 Việt Nam ở đẳng cấp cao hơn, đó là nói về thành tích của chính thế hệ này. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang là nhà vô địch Đông Nam Á, còn U-23 Singapore thì không dự giải đấu.

Tuy nhiên nếu U-23 Việt Nam thể hiện thiếu đường nét, thiếu sinh khí như trận đầu thắng Bangladesh 2-0 thì sẽ khó thắng Singapore.

Hy vọng đại diện trẻ đến từ Singapore sẽ thể hiện hơn những gì mình có trước U-23 Việt Nam để hai bên có một trận đấu hay và tiến bộ.

Dự đoán: Hòa 1-1

+ Yemen - Bangladesh

Đại diện Nam Á không có cửa trước Yemen. Sang lượt trận thứ 2, Yemen sẽ thích nghi thời tiết ở Phú Thọ tốt hơn và họ sẽ suôn sẻ hơn so với trận thắng Singapore 2-1.

Yemen cũng có nhiều cá nhân giỏi hơn. Với Bangladesh, sức lực đội bóng Nam Á này không đủ thi đấu 90 phút hoạt động cường độ cao.

Dự đoán: Yemen thắng 2-0.