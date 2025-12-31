HLV Amorim thú nhận sự thật phũ phàng ở MU 31/12/2025 12:39

(PLO)- Sau trận hòa với Wolves đứng cuối bảng, HLV Amorim nói thẳng Manchester United thiếu chất lượng, khiến cơ hội dự Champions League mùa sau của Quỷ đỏ ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng.

Thầy trò HLV Amorim tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng khi không thể giành trọn ba điểm ngay trên sân Old Trafford, dù chỉ phải tiếp đón Wolverhampton Wanderers, đội bóng chưa có nổi một chiến thắng nào tại Premier League mùa này. Trận hòa 1-1 phản ánh phong độ thiếu ổn định của Quỷ đỏ, thậm chí đặt tham vọng giành vé tham dự Champions League mùa sau vào tình thế đầy rủi ro.

Sau trận đấu, HLV Ruben Amorim đã không né tránh trách nhiệm. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận Manchester United đã chơi dưới sức và bộc lộ rõ sự hạn chế về chất lượng chuyên môn, đặc biệt trong khâu tổ chức tấn công. Theo ông, đội bóng thiếu sự sáng tạo, thiếu nhịp điệu trong cách triển khai bóng và không đủ sắc bén để phá vỡ hệ thống phòng ngự kỷ luật của Wolves.

Man United là đội mở tỷ số trước nhờ pha dứt điểm của Joshua Zirkzee, khi cú sút của tiền đạo này chạm người hậu vệ đối phương và đổi hướng bay vào lưới. Tuy nhiên, lợi thế đó không được duy trì lâu. Wolves đã tận dụng tốt một tình huống cố định để gỡ hòa, với cú đánh đầu chính xác của Ladislav Krejci. Bàn thắng này mang ý nghĩa đặc biệt với đội khách, bởi nó chấm dứt chuỗi 12 trận thua liên tiếp và giúp họ có được điểm số thứ ba kể từ đầu mùa giải.

Joshua Zirkzee ghi bàn mở điểm nhưng MU không thể giữ lợi thế. Ảnh: EPA.

HLV Amorim tỏ ra không hài lòng với cách đội bóng để mất thế trận sau khi dẫn bàn. Ông cho rằng những chi tiết nhỏ, như khả năng phòng ngự bóng chết hay sự tập trung trong các thời điểm then chốt, đã tạo ra khác biệt lớn. Trong bối cảnh cuộc đua top 4 đang diễn ra căng thẳng, những sai sót như vậy có thể khiến một đội bóng phải trả giá đắt.

Kết quả hòa trước Wolves càng làm nổi bật vấn đề sân nhà của Manchester United. Trong 5 trận gần nhất tại Old Trafford ở Premier League, họ chỉ thắng được đúng một trận. Việc không tận dụng được lợi thế quen thuộc này khiến Quỷ đỏ đánh mất nhiều điểm số quan trọng và tự làm khó mình trong cuộc cạnh tranh suất dự Champions League.

Hiện tại, MU đang đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng, kém nhóm dự Champions League hai điểm. Khoảng cách không quá lớn, nhưng lịch thi đấu phía trước và sự cạnh tranh từ các đối thủ trực tiếp khiến mọi cú sảy chân đều trở nên nguy hiểm.

HLV Ruben Amorim thừa nhận đội hình MU thiếu chất lượng. Ảnh: EPA.

Tình hình nhân sự cũng góp phần không nhỏ vào những khó khăn của HLV Amorim. Đội trưởng Bruno Fernandes, Mason Mount và Kobbie Mainoo đều vắng mặt vì chấn thương, trong khi Bryan Mbeumo và Amad Diallo đang thi đấu tại Cúp bóng đá châu Phi. Việc thiếu hụt hàng loạt tiền vệ sáng tạo buộc ông phải sử dụng Casemiro và Manuel Ugarte ở trung tâm, bộ đôi thiên về phòng ngự hơn là tổ chức lối chơi.

Dù vậy, HLV Amorim vẫn giữ sự lạc quan. Ông tin rằng khi các trụ cột bình phục và những cầu thủ đang dự AFCON trở lại, Manchester United sẽ có diện mạo hoàn toàn khác. Theo vị chiến lược gia này, đội bóng chỉ cần đầy đủ lực lượng để lấy lại nhịp độ, sự tự tin và bản sắc vốn có. Với ông, chặng đường phía trước vẫn còn đủ thời gian để Man United sửa sai và trở lại cuộc đua một cách mạnh mẽ hơn.