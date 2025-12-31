Thầy trò HLV Kim Sang-sik giành ngôi số 1 Đông Nam Á năm 2025 31/12/2025 06:39

(PLO)- HLV Kim Sang-sik đã giúp các học trò vô địch AFF Cup hồi đầu năm 2025, đến giữa năm đăng quang U-23 Đông Nam Á và cuối năm giành huy chương vàng SEA Games 33 đầy thuyết phục.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại năm 2025 bằng ngôi vua SEA Games 33 tổ chức trên đất Thái Lan, khi đội tuyển U-22 Việt Nam đã mang đến một hành trình giàu cảm xúc và thuyết phục, để lại dấu ấn đậm nét cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu.

Điểm tựa cho ngôi số 1 Đông Nam Á

Với lối chơi chững chạc, bản lĩnh vững vàng cùng sự trưởng thành rõ rệt của từng cá nhân, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chinh phục chiếc huy chương vàng đầy ý nghĩa, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nam Việt Nam ở sân chơi khu vực Đông Nam Á.

Thành công tại SEA Games 33 không phải là kết quả mang tính thời điểm của bóng đá Việt Nam, mà chính là trái ngọt của một quá trình chuẩn bị bài bản, lâu dài và có định hướng rõ ràng của liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Trong suốt một năm, đội tuyển U-22/U-23 Việt Nam đã trải qua 7 đợt tập huấn và thi đấu quốc tế, được sắp xếp khoa học vào các kỳ FIFA Days. Việc duy trì mật độ tập trung liên tục giúp HLV Kim Sang-sik có điều kiện rà soát lực lượng, hoàn thiện chiến thuật và xây dựng bộ khung ổn định cho đội tuyển.

Ông thầy người Hàn Quốc Kim Sang-sik đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với 3 chức vô địch Đông Nam Á trong một năm. Ảnh: CCT.

Các chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Trung Quốc, UAE, cùng những cuộc đối đầu với các đối thủ giàu kinh nghiệm như U-23 Hàn Quốc, U-23 Uzbekistan hay U-23 Qatar đã mang lại giá trị lớn về mặt chuyên môn. Ở những trận đấu có cường độ cao và áp lực lớn, các cầu thủ trẻ Việt Nam được rèn giũa về tâm lý thi đấu, khả năng thích nghi với nhịp độ nhanh và yêu cầu khắt khe của bóng đá quốc tế. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp đội tuyển bước vào SEA Games 33 với sự tự tin và bản lĩnh rõ rệt.

Bên cạnh đó, thành công tại các giải đấu khu vực cũng đóng vai trò then chốt trong việc tạo dựng tâm thế thi đấu vững vàng cho các cầu thủ. Việc bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U-23 Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp, cùng việc hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết U-23 châu Á đã giúp đội tuyển U-22 Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm, củng cố niềm tin và hình thành bản sắc thi đấu rõ ràng trước khi bước vào sân chơi SEA Games.

Hành trình lên ngôi quả cảm

Nhập cuộc SEA Games 33, đội tuyển U-22 Việt Nam nhanh chóng cho thấy sự ổn định và hiệu quả trong lối chơi. Tại vòng bảng, các cầu thủ thi đấu chặt chẽ, tuân thủ kỷ luật chiến thuật và phát huy tốt sức mạnh tập thể, qua đó giành ngôi nhất bảng B. Cách học trò HLV Kim Sang-sik kiểm soát trận đấu, tổ chức phòng ngự chắc chắn và triển khai tấn công mạch lạc phản ánh sự trưởng thành đáng kể so với nhiều kỳ SEA Games trước.

U-23 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp vô địch Đông Nam Á và khép lại năm 2025 bằng chiếc huy chương vàng SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Vào vòng bán kết, U-22 Việt Nam vượt qua Philippines bằng sự tập trung cao độ, kiểm soát tốt thế trận và biết cách tận dụng thời cơ. Bản lĩnh được thể hiện rõ ở những thời điểm quan trọng, giúp đội tuyển giành chiến thắng thuyết phục và giành quyền góp mặt ở trận chung kết.

Trận đấu cuối cùng Việt Nam gặp đội chủ nhà Thái Lan trở thành cao trào lớn nhất của hành trình chinh phục huy chương vàng. Trước sức ép khán giả và gặp bất lợi khi bị dẫn trước hai bàn, U-22 Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết. HLV Kim Sang-sik đã thay đổi bộ mặt các học trò trong hiệp hai, giúp họ chơi gắn kết và sắc bén hơn trong khâu tấn công.

Tinh thần chiến đấu bền bỉ cùng ý chí không chịu khuất phục đã tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục, ba bàn thắng liên tiếp được ghi trong thế trận ngày càng chủ động đã mang về chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc cho U-22 Việt Nam. Khoảnh khắc nâng cao huy chương vàng trên sân khách Thái Lan là hình ảnh tiêu biểu cho bản lĩnh, khát vọng chiến thắng và tinh thần thi đấu của bóng đá trẻ Việt Nam.

U-22 Việt Nam vô địch trên đất Thái Lan. Ảnh: CCT.

Nhìn tổng thể, thành công tại SEA Games 33 là sự kết tinh của nhiều yếu tố quan trọng. Đó là định hướng đầu tư có trọng tâm và tầm nhìn dài hạn của VFF, là công tác huấn luyện và quản lý khoa học của ban huấn luyện, là sự phối hợp hiệu quả với các CLB trong việc tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ phát triển, cùng với tinh thần đoàn kết và ý chí cống hiến của từng thành viên trong đội.