Nóng bỏng giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 29/12/2025 16:58

(PLO)- Chiều 29-12, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 Cúp THACO với sự tham gia của 60 trường Đại học, cao đẳng trên cả nước.

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam đánh dấu bước khởi động chính thức cho mùa giải mới của sân chơi bóng đá sinh viên quy mô lớn nhất cả nước hiện nay. Đặc biệt, đấu trường lớn của sinh viên đã được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá sinh viên trong bức tranh chung của bóng đá Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban Tổ chức giải, chia sẻ: "Bóng đá Việt Nam vừa có một năm 2025 rực rỡ, vươn lên thành thế lực dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với chiến thắng ở mọi cấp độ đội tuyển.

Đặc biệt, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tiết lộ, ngay sau khi kết thúc giải lần 4, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục tổ chức giải bóng đá sinh viên quốc tế lần 2, cũng diễn ra tại sân vận động Trường ĐH Nha Trang: “Chúng tôi mong mỏi sự kiện quốc tế này là động lực để các đội bóng sinh viên Việt Nam thi đấu với quyết tâm cao hơn ở mùa giải lần 4, trên tinh thần tuân thủ nghiêm túc Điều lệ giải và tiếp tục phát huy phong cách "chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp".

Các nhà tổ chức kỳ vọng cuộc chơi bóng đá cho giới sinh viên ngày càng lớn mạnh. Ảnh: ANH LẬP.

Theo công bố từ ban tổ chức, mùa giải 2026 ghi nhận sự tham gia của 60 trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc. Ngoài đội chủ nhà vòng chung kết là Trường Đại học Nha Trang được đặc cách, 59 đội còn lại sẽ bước vào vòng loại diễn ra từ ngày 9 đến ngày 27-1-2026 tại bốn khu vực khác nhau, cạnh tranh 11 suất vào vòng chung kết. Giai đoạn cuối cùng của giải dự kiến được tổ chức từ ngày 7-3 đến ngày 22-3-2026 trên sân vận động Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa).

Cơ cấu giải thưởng của năm nay tiếp tục duy trì giá trị hấp dẫn như các mùa trước. Đội vô địch sẽ nhận cúp, bảng danh vị, huy chương vàng cùng phần thưởng trị giá 300 triệu đồng. Đội á quân được trao bảng danh vị, huy chương bạc và 150 triệu đồng tiền thưởng. Hai đội đồng hạng ba mỗi đội nhận bảng danh vị, huy chương đồng cùng 70 triệu đồng. Ngoài ra, giải phong cách cũng được trao bảng danh vị kèm 40 triệu đồng, góp phần khuyến khích tinh thần thi đấu đẹp và hình ảnh tích cực của bóng đá sinh viên.

Ở vòng loại, các đội được chia theo bốn khu vực. Khu vực phía Bắc (bảng A) có 12 đội tham dự, thi đấu từ ngày 12 đến 20-1-2026 tại sân Trường Đại học Thủy lợi. Các đội được chia thành ba nhóm, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ba đội đứng đầu mỗi nhóm giành vé vào vòng chung kết. Khu vực Duyên hải miền Trung (bảng B) gồm bốn đội, tranh tài từ ngày 18 đến 22-1-2026 tại sân vận động Quân khu 5 (Đà Nẵng). Bốn đội thi đấu vòng tròn, đội dẫn đầu bảng sẽ góp mặt ở vòng chung kết.

Cựu tuyển thủ Tuấn Phong và nhà báo Đỗ Tuấn bốc thăm các bảng đấu. Ảnh: ANH LẬP.

Khu vực TP.HCM (bảng C) tiếp tục là điểm nhấn lớn nhất của vòng loại khi quy tụ 35 đội, thi đấu từ ngày 9 đến 27-1-2026 tại sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng và sân Tao Đàn. Các đội được chia thành chín nhóm, trong đó có tám nhóm bốn đội và một nhóm ba đội. Sau vòng đấu bảng, chín đội đứng nhất mỗi nhóm cùng hai đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng play off để chọn ra các suất còn lại dự vòng chung kết.

Trong khi đó, khu vực Tây Nam bộ (bảng D) có tám đội tham dự, thi đấu từ ngày 15 đến 22-1-2026 tại sân Trường Đại học Đồng Tháp. Các đội chia thành hai nhóm, đá vòng tròn một lượt, hai đội nhất nhóm sẽ gặp nhau ở trận chung kết khu vực để xác định suất trực tiếp vào vòng chung kết. Đội thua sẽ chơi trận play off với đại diện khu vực TP.HCM để tranh vé vớt.

Với tổng cộng 57 trận đấu riêng tại vòng loại khu vực TP.HCM, trong đó 23 trận diễn ra tại sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng và 34 trận còn lại được tổ chức trên sân Tao Đàn, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam tiếp tục tạo nên một cuộc chơi sôi động, giàu cảm xúc và là bệ phóng quan trọng cho phong trào bóng đá sinh viên trên cả nước, đồng thời mở ra cơ hội để các tài năng trẻ được phát hiện và phát triển trong môi trường thi đấu bài bản, chuyên nghiệp.