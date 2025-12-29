U-23 Việt Nam tăng tốc ở Qatar 29/12/2025 06:39

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đã chính thức có những buổi rèn luyện đầu tiên tại Doha, Qatar cho giai đoạn chạy nước rút mang tính quyết định trước thềm vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Các tuyển thủ trẻ U-23 Việt Nam đang có chặng tập huấn quan trọng để hoàn thiện thể lực, chiến thuật và tâm lý trước khi bước vào sân chơi lớn nhất châu lục dành cho lứa tuổi dưới 23.

Chuyến du đấu chất lượng ở Qatar

Các học trò của HLV Kim Sang-sik rất nỗ lực và nghiêm túc rèn luyện ở Qatar trong chuyến “đổi gió” chỉ vài ngày sau chức vô địch SEA Games 33. Các buổi tập kéo dài dưới sự chỉ đạo trực tiếp của HLV trưởng Kim Sang-sik cùng các cộng sự. Giáo án của Ban huấn luyện xây dựng với cường độ cao, tập trung vào các bài vận động nhằm nhanh chóng xóa bỏ cảm giác nặng nề sau di chuyển, đồng thời giúp cầu thủ sớm thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như sự chênh lệch múi giờ tại Trung Đông.

Những nội dung tập luyện được triển khai liên tục, yêu cầu các cầu thủ duy trì nhịp độ cao và tuân thủ chặt chẽ yêu cầu về chiến thuật lẫn thể lực. Hầu hết các cầu thủ Việt Nam đều hoàn thành đầy đủ khối lượng bài tập, cho thấy sự sẵn sàng và quyết tâm lớn trước giải đấu.

Quả bóng bạc Đình Bắc cùng đồng đội hứa hẹn sẽ chơi tốt ở giải châu Á, sau hai chức vô địch Đông Nam Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đang duy trì trạng thái tinh thần rất tốt. Theo chân sút sinh năm 2004, chuyến tập huấn tại Qatar mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là giai đoạn then chốt trước khi đội di chuyển sang Saudi Arabia dự vòng chung kết U-23 châu Á 2026. Đình Bắc khẳng định các cầu thủ đều ý thức rõ tầm quan trọng của thời gian chuẩn bị này, từ đó nỗ lực tập trung tối đa trong từng buổi tập để đạt được phong độ tốt nhất.

Ở góc độ cá nhân, Đình Bắc nhìn nhận vòng chung kết U-23 châu Á 2026 là phép thử lớn cho tập thể trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục. Theo cầu thủ vừa giành Quả bóng bạc Việt Nam 2025, đây là cơ hội để toàn đội đánh giá năng lực, bản lĩnh và khả năng cạnh tranh trước những đối thủ hàng đầu châu Á.

Chân sút của CLB Công an Hà Nội bày tỏ mong muốn cùng các đồng đội thi đấu tự tin, đoàn kết và đạt được những kết quả tích cực, qua đó đóng góp cho sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik hướng dẫn các học trò trên sân tập ở Qatar. Ảnh: VFF.

Thầy Kim cảnh báo U-23 Việt Nam

Đánh giá về giai đoạn chuẩn bị, HLV Kim Sang-sik cho rằng những danh hiệu ở khu vực Đông Nam Á là bước đệm quan trọng, nhưng chưa phải đích đến cuối cùng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh các tuyển thủ trẻ Việt Nam cần tiếp tục tiến lên, không được hài lòng với những gì đã đạt được.

Theo thầy Kim, vòng chung kết U-23 châu Á sắp tới là thử thách lớn khi các đối thủ đều có chất lượng cao hơn, đòi hỏi các học trò cải thiện những điểm còn hạn chế thông qua các buổi tập và các cuộc họp chuyên môn.

HLV Kim Sang-sik cũng bày tỏ sự tin tưởng vào các học trò dựa trên kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà họ đã tích lũy trong thời gian qua. Ông nhắc lại việc các cầu thủ từng có dịp đối đầu với những đội bóng mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Uzbekistan trong các trận giao hữu trước SEA Games và đã thể hiện được năng lực. Những trải nghiệm đó, theo ông, là nền tảng quan trọng giúp họ thêm tự tin hơn khi bước vào sân chơi châu Á.

Lê Văn Thuận cùng đội tuyển trẻ Việt Nam đang rất khao khát thể hiện mình ở sân chơi lớn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Dù thừa nhận không có trận đấu nào dễ dàng, đặc biệt là khi phải đối đầu chủ nhà Saudi Arabia, đội bóng được đánh giá rất cao với tham vọng vô địch châu Á, ông Kim vẫn tin tưởng sự trưởng thành và bản lĩnh ngày càng được cải thiện của các tuyển thủ trẻ Việt Nam sẽ giúp họ chơi tốt.

Cùng chia sẻ về chuyến tập huấn, tiền đạo Lê Văn Thuận cho biết việc quay lại Qatar, địa điểm mà đội từng tập luyện vào tháng 10, giúp các cầu thủ có thêm sự chủ động trong sinh hoạt và làm quen điều kiện thời tiết. Anh cũng cho biết đội có thêm một trận giao hữu trước giải đấu, qua đó giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng và hoàn thiện lối chơi.

Trong khi đó, đội trưởng Khuất Văn Khang xem chiếc huy chương vàng SEA Games 33 là nguồn động viên lớn cho chặng đường sắp tới. Theo anh, thành tích tại đấu trường khu vực giúp toàn đội có thêm sự tự tin khi hướng đến những thử thách ở cấp độ cao hơn. Văn Khang tiết lộ tại đấu trường châu Á, mọi đối thủ đều rất mạnh, vì vậy U-23 Việt Nam sẽ tiếp cận giải đấu bằng sự tập trung cho từng trận, từng thời điểm cụ thể, với quyết tâm giành kết quả tốt nhất.

Khuất Văn Khang sẵn sàng cho thử thách khắc nghiệt ở đấu trường châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong thời gian tập huấn tại Qatar, đội tuyển U-23 Việt Nam có trận giao hữu với U-23 Syria vào ngày 30-12 nhằm rà soát đội hình và điều chỉnh chiến thuật. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2-1-2026 để chính thức bước vào hành trình tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Tại vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt chạm trán U-23 Jordan (ngày 6-1-2026), U-23 Kyrgyzstan (ngày 9-1) và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U-23 Saudi Arabia (ngày 12-1).